Rusko sa s Ukrajinou dohodlo na evakuácii ranených vojakov z Azovstaľu

Moskva 16. mája (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že s predstaviteľmi ukrajinskej armády dosiahlo dohodu na evakuácii ranených vojakov z oceliarní Azovstaľ v zničenom prístavnom meste Mariupol. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"So zástupcami ukrajinskej armády blokovanými v Azovstali v Mariupole sme dosiahli dohodu na evakuácii ranených," oznámil ruský rezort obrany.



"V týchto chvíľach je v areáli podniku zavedený tichý režim a je otvorený humanitárny koridor, cez ktorý sú ranení ukrajinskí vojaci prevážaní do zdravotníckeho zariadenia v Novoazovsku v Doneckej ľudovej republike, kde im bude poskytnutá potrebná pomoc," napísalo ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram.



Ukrajinskí predstavitelia tieto informácie nepotvrdili.



Podľa agentúry DPA Kyjev žiadal, aby ranených vojakov z Azovstaľu evakuovali na územie pod kontrolou ukrajinských síl alebo do tretej krajiny.



Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková minulý týždeň povedala, že v tuneloch pod Azovstaľom sa nachádza vyše 1000 ukrajinských vojakov.



Zástupca veliteľa pluku Azov Sviatoslav Palamar v sobotu uviedol, že zabarikádovaní obrancovia budú vzdorovať ruským jednotkám napriek nedostatku munície, potravín, vody a liekov "tak dlho, ako budú môcť". Povedal, že v metalurgickom komplexe sa nachádza 600 zranených ukrajinských vojakov.