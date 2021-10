Moskva 8. októbra (TASR) - Rusko sa chystá modernizovať svoj družicový navigačný systém GLONASS. Ruskí vývojári preto začnú s projektovaním nových vysoko eliptických a malých navigačných družíc tohto systému. Informovala o tom v piatok agentúra RIA Novosti.



Projektovaním a vývojom družíc bola poverená spoločnosť Informačné družicové systémy Rešetňova, ktorá je jednou z najväčších ruských spoločností zaoberajúcich sa vývojom vesmírnych komunikačných zariadení.



Riaditeľ tejto spoločnosti Nikolaj Testojedov pre RIA Novosti uviedol, že modernizácia družíc navigačného systému GLONASS je súčasťou štátneho programu Vesmírna činnosť Ruska do roku 2030.



"Pripravujú sa zmluvy a stanovujú sa takticko-technické požiadavky na systém a vesmírne zariadenia. Rátame s tým, že s financovaním práce sa začne ešte tento rok," uviedol Testojedov.



Okrem toho sa v rámci tohto projektu plánuje tento rok začať aj s vývojom malého navigačného zariadenia, píše RIA Novosti.



Už skôr ruská vesmírna agentúra Roskosmos informovala, že v rokoch 2023 – 2025 plánuje vypustiť šesť družíc Glonass-VKK, vďaka ktorým by sa mala zvýšiť presnosť ruského navigačného systému. Nakoniec však tieto plány presunuli na roky 2026 – 2027.



GLONASS je jedným zo štyroch svetových navigačných systémov, je to ruská obdoba amerického GPS, európskeho systému Galileo alebo čínskeho Pej-tou. GLONASS je dôležitý najmä pre ruskú armádu, ktorá ho využíva na navigáciu zbraní, bezpilotných lietadiel i na operačné riadenie vojsk, vysvetľuje RIA Novosti.