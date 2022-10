Rusko sa chystá sprísniť zákon o zákaze propagácie homosexuality

Moskva 17. októbra (TASR) - Poslanci dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, v pondelok vyzvali na ďalšie sprísnenie zákona z roku 2013, ktorý zakazuje vystavovať neplnoleté osoby tomu, čo úrady v Rusku označujú za "propagáciu homosexuality".



Ako informuje TASR na základe správy agentúry AFP, návrh zmien a dodatkov by šiel ešte ďalej ako už platný zákon a zakazoval by "popieranie rodinných hodnôt" a "propagáciu netradičných sexuálnych orientácií" pre všetky vekové kategórie.



Poslanci sa v rámci konzultácií k návrhu zmien zhodli v tom, že daný zákon je potrebné sprísniť - obzvlášť v čase, keď Rusko zintenzívnilo svoju konfrontáciu so Západom.



Poslanec vládnej strany Jednotné Rusko a predseda výboru pre informačnú politiku, informačné technológie a komunikáciu Alexandr Chinštejn uviedol, že ofenzíva na Ukrajine dodala navrhovaným zmenám v zákone "novú aktuálnosť".



Vysvetlil, že "špeciálna vojenská operácia (ruskej armády na Ukrajine) sa odohráva nielen na bojisku, ale aj v mysliach a dušiach ľudí."



Bankár a konzervatívny mediálny magnát Konstantin Malofejev s ním súhlasil, keď vyhlásil, že prijatie novely zákona je súčasťou vojnového úsilia Ruska.



"Vojna nie je len na bojisku. Je aj v smartfónoch našich detí, v kreslených filmoch a rozprávkach," upozornil Malofejev a dodal: "Náš nepriateľ skutočne považuje propagovanie sodomie za jadro svojho vplyvu."



Podľa predsedu Štátnej dumy Viačeslava Volodina sa očakáva, že zmeny a dodatky do zákona budú schválené ešte na jeseň tohto roku.



Volodin na margo zákona vyhlásil, že bude Rusov "chrániť". "Nemá obmedzovať práva, ale chrániť ich pred propagandou," povedal.



Už pôvodný návrh zákona, prijatý v roku 2013, vyvolal veľkú kritiku zo strany ľudskoprávnych aktivistov a Západu, ktorí ho vnímajú ako porušenie základných ľudských práv na slobodu prejavu a prístup k informáciám.



Rusko dekriminalizovalo homosexualitu v roku 1993, ale silný odpor voči sexuálnym menšinám je v spoločnosti veľmi citeľný. Podľa pozorovateľov chcel prijatím tohto zákona prezident Vladimir Putin konsolidovať tábor svojich priaznivcov, medzi ktorými je mnoho konzervatívnych voličov hlásiacich sa k pravosláviu.



Agentúra AFP doplnila, že ruský prezident Vladimir Putin v pondelok nariadil ruskej vláde, aby vyčlenila 3,9 miliardy rubľov (vyše 60 miliónov eur) ročne na programy vlasteneckej výchovy.



Podľa webovej stránky Kremľa by mali zahŕňať "digitálny obsah a multimediálne produkty zamerané na vlasteneckú a duchovnú výchovu detí a mládeže".



AFP vo svojej správe pripomína, že za Putinovej éry sa v ruských školách v rámci hodín dejepisu vyučuje proštátna verzia histórie, ktorá zamlčiava stalinistické zločiny a zameriava sa na vojenské úspechy Ruska a vyzdvihuje ich.



Odkedy Putin koncom februára vyslal ruskú armádu do vojny na Ukrajine, bol v ruských školách zavedený nový predmet - Rozhovory o dôležitom -, ktorý má deťom a mládeži vštepovať vlastenectvo.