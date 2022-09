Rusko sa lúči s Gorbačovom, Západ je zastúpený len diplomatmi

Na snímke maďarský prezident Viktor Orbán kladie kvety k rakve bývalého sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova v Stĺpovej sále Domu odborov v Moskve počas rozlúčkového ceremoniálu v sobotu 3. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 3. septembra (TASR) — V Stĺpovej sále Domu odborov v Moskve prebieha od desiatej hodiny miestneho času (09.00 h SELČ) posledná rozlúčka s prvým a jediným sovietskym prezidentom Michailom Gorbačovom, ktorý zomrel v utorok vo veku 91 rokov po "".Podľa svetových agentúr a ruských médií sa pred Domom odborov vytvoril dlhý rad ľudí, ktorí prišli osobne vzdať úctu Gorbačovovi. Policajti ich dovnútra púšťali po skupinách.Otvorená rakva s Gorbačovovým telom, ku ktorej ľudia kladú kvety, bola lemovaná čestnou strážou. Pri rakve sedela Gorbačovova dcéra Irina Virganská a jeho dve vnučky, píše agentúra AP.Na poslednú rozlúčku prišli aj speváčka Alla Pugačevová a podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Šéf Kremľa Vladimir Putin sa ospravedlnil pre zaneprázdnenosť, no vo štvrtok cestou do Kaliningradu navštívil moskovskú nemocnicu, kde Gorbačov zomrel, a položil kvety k jeho rakve. Gorbačovým príbuzným poslal sústrastný telegram, v ktorom zosnulého politika vyzdvihol ako výnimočného svetového lídra.Západné krajiny sú zastúpené na úrovni veľvyslancov a diplomatov, keďže Rusko v reakcii na sankcie uvalené za inváziu na Ukrajinu zakázalo viacerým zahraničným politikom vstup na svoje územie. Vzdušný priestor Ruska je navyše uzavretý pre lietadlá z "".USA zastupuje veľvyslanec v Rusku John Sullivan. Na rozlúčku osobne prišiel maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je kritikom protiruských sankcií.Rozlúčka sa koná v klasicistickej budove, kde sa od konca 18. storočia zabávala moskovská šľachta. Po vzniku Sovietskeho zväzu bola dejiskom straníckych podujatí a pohrebov vodcov, ako boli Vladimir Iľjič Lenin (január 1924) či Josif Stalin (marec 1953).Napriek výberu prestížneho miesta na rozlúčkový obrad Kremeľ nezorganizoval Gorbačovovi štátny pohreb. Jeho hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že obrad bude mať "", ako sú čestná stráž a pomoc vlády pri jeho organizácii. Ten by si totiž vyžadoval účasť Putina a pozvanie zahraničných politikov, čo sa Moskva v súčasnej atmosfére napätých vzťahov so Západom po invázii na Ukrajinu zdráhala urobiť, konštatuje AP.Gorbačova následne pochovajú na moskovskom Novodevičom cintoríne vedľa manželky Raisy, ktorá zomrela v roku 1999. Je miestom posledného odpočinku množstva popredných ruských spisovateľov, intelektuálov i politikov, vrátane prvého ruského prezidenta Borisa Jeľcina.