Rusko sa na Ukrajine nezastaví, varoval Biden

Washington 12. marca (TASR) - Prezident USA Joe Biden v utorok na stretnutí s poľskými lídrami vo Washingtone varoval, že Rusko sa na Ukrajine nezastaví. Vyzval americký Kongres, aby schválil životne dôležitú vojenskú pomoc pre Kyjev na jeho boj proti ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Musíme konať, kým nebude doslova príliš neskoro. Pretože ako si Poľsko dobre pamätá, Rusko sa na Ukrajine nezastaví. Putin pôjde ďalej a bude ohrozovať Európu, Spojené štáty a celý slobodný svet," povedal Biden v úvode stretnutia s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a premiérom Donaldom Tuskom.



Tusk v utorok pred stretnutím s Bidenom vyhlásil, že politický konsenzus v Poľsku v otázke bezpečnosti robí z krajiny najstabilnejšieho partnera USA. "Zodpovednosť za to, čo sa deje vo svete, je v prípade Poľska väčšia ako v prípade iných európskych krajín," povedal vo Washingtone pre poľskú televíziu TVN24.



Dodal, že Poľsko je zároveň najväčšou krajinou v regióne a vynakladá najviac prostriedkov na vlastnú obranu.



"Chcel by som, aby naši spojenci vrátane USA mohli bez ohľadu na to, kto je pri moci alebo kto vyhrá voľby, povedať, že existujú určité nedotknuteľné veci vrátane solidarity vyplývajúcej z transatlantických väzieb," uzavrel.