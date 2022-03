Rusko sa napokon rozhodlo neposlať svoje lode cez turecké vody

Ankara 2. marca (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok informoval, že Rusko na základe požiadavky Turecka zrušilo svoju žiadosť poslať štyri bojové lode cez turecké vody do Čierneho mora. Informuje o tom v stredu agentúra Reuters.



Čavušoglu pre tureckú televíziu Habertürk povedal, že Ankara požiadalo Rusko, aby nevyslalo vojenské lode ešte predtým, než v nedeľu označila ruskú operáciu na Ukrajine za "vojnu". To jej v pondelok umožnilo uzavrieť prieplavy Bospor a Dardanely pre bojové lode podľa Konvencie z Montreux.



"Rusko informovalo, že ich štyri lode prejdú prielivmi 27. a 28. februára," povedal Čavušoglu a dodal, že Moskva následne rešpektovala požiadavku Ankary, aby tieto lode tureckými vodami nepreplávali.



"Toto rozhodnutie by nemalo nikoho uraziť, pretože Konvencia z Montreaux platí včera, dnes aj zajtra, takže ho budeme implementovať," informoval turecký minister zahraničných vecí.



Čavušoglu zopakoval, že Turecko sa nepridá k sankciám západných krajín proti Rusku.



Ankara má s Moskvou úzke obchodné vzťahy a je so svojimi vyjadreniami o situácii na Ukrajine opatrná. Svojimi krokmi sa snaží predísť eskalácii napätia na Ukrajine, s ktorou má Turecko taktiež dobré vzťahy.