Rusko sa nemôže zúčastniť na Eurovízii za vpád na Ukrajinu

Ženeva 25. februára (TASR) - Rusko sa z dôvodu prebiehajúcej invázie svojich síl na Ukrajine nebude môcť zúčastniť na tohtoročnej pesničkovej súťaži Eurovízia. Oznámila to v piatok podľa agentúry AFP Európska vysielacia únia (EBU), ktorá je organizátorom tohto podujatia.



EBU vo svojom vyhlásení okrem iného konštatuje, že účasť Ruska na tohtoročnej Eurovízii by "vzhľadom na bezprecedentnú krízu na Ukrajine poškodila povesť súťaže". Hovorca EBU navyše pre AFP potvrdil, že občania Ruska nebudú môcť tento rok ani hlasovať za interpretov iných krajín.



EBU ďalej uviedla, že predtým, ako dospela k tomuto rozhodnutiu, uskutočnila rozsiahle konzultácie so svojimi členskými krajinami.



"EBU je apolitická členská organizácia vysielateľov, ktorí sa zaviazali presadzovať hodnoty verejnej služby," zdôrazňuje sa vo vyhlásení. "Naďalej sme odhodlaní chrániť hodnoty súťaže, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a porozumenie, spája publikum, prostredníctvom hudby podporuje rôznorodosť a spája Európu na jednom pódiu."



Podľa rakúskeho denníka Kurier fínska verejnoprávna televízia YLE pohrozila, že nepošle svojho interpreta do súťaže, ak EBU nezakáže účasť Rusku. Podobné stanovisko zaujali a verejnoprávne televízie NRK (Nórsko) a DR (Dánsko). Švédska SVT tiež naliehala na EBU, aby prehodnotila svoje rozhodnutie povoliť účasť Ruska.



Po ruskej invázii na Ukrajinu Ukrajina požadovala, aby členské kanály EBU zvážili čo najskôr vylúčenie Ruska z tohtoročného ESC v Taliansku.



V poradí 66. ročník Eurovízie sa uskutoční v dňoch 10. - 14. mája v talianskom meste Turín, keďže vlani v Rotterdame zvíťazila talianska rocková skupina Maneskin.



Ukrajinská speváčka Alina Pašová minulý týždeň odstúpila z účasti na Eurovízii 2022 po tom, ako vyšlo najavo, že v roku 2015 vstúpila na územie Moskvou okupovaného Krymského polostrova z ruskej strany, čo Kyjev považuje za nelegálne.



Pašovú nahradila rapová skupina Kalush, pomenovaná po meste Kaluš v Ivanofrankivskej oblasti na Ukrajine



Ukrajina zvíťazila na Eurovízii už dvakrát - v roku 2004 triumfovala speváčka Ruslana s piesňou "Wild Dances" a v roku 2016 speváčka Džamala so skladbou "1944".