Rusko sa nezúčastnilo na schôdzach o predĺžení dohody o vývoze obilia

Moskva 12. marca (TASR) - Rusko sa doposiaľ nezúčastnilo rokovaní o predĺžení dohody o bezpečnom vývoze obilia cez Čierne more. Vyhlásila to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy televízie Sky News.



"Nijaké rokovania týkajúce sa tejto záležitosti sa nekonali, predovšetkým vôbec nie za účasti predstaviteľov Ruska," uviedla Zacharovová.



Najbližšie rokovanie o predĺžení tejto dohody s účasťou Ruska sa podľa Zacharovovej uskutoční v pondelok 13. marca v Ženeve. Ruská delegácia tam bude rokovať s generálnou tajomníčkou Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) Rebecou Grynspanovou.



Dohodu o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sprostredkovali OSN a Turecko vlani v júli. Táto dohoda, ktorej platnosť končí 18. marca, pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín. Prvýkrát bola predĺžená v novembri.



Táto dohoda umožnila Ukrajine vyviesť milióny ton obilia. Ukrajina je pritom jedným z najväčších vývozcov obilia na svete a veľká časť jej obilia je vyvážaná do afrických krajín.