Rusko sa odvolá proti verdiktu o vyplatení bývalých akcionárov Jukosu

Moskva 15. mája (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti v piatok oznámilo, že krajina sa odvolá proti rozhodnutiu súdu, ktorý nariadil Rusku vyplatiť 57 miliárd dolárov bývalým akcionárom nefunkčnej ropnej spoločnosti Jukos.



Rusko podľa tlačovej agentúry DPA tvrdí, že februárový verdikt apelačného súdu v holandskom Haagu prehliadol skutočnosť, že "niekdajší vlastníci Jukosu tolerovali daňové úniky, nezákonný prevod peňazí do zahraničia, pranie špinavých peňazí a ďalšiu ilegálnu činnosť", uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo spravodlivosti.



Riaditeľa Jukosu Michaila Chodorkovského, horlivého kritika ruského prezidenta Vladimira Putina, v roku 2003 uväznili a spoločnosť Jukos bola štátom zlikvidovaná. Chodorkovského prepustili o desaťročie neskôr a v súčasnosti žije v zahraničí, pričom zachováva svoju podporu ruským politickým opozičným snahám.



Haagsky súd vo februári potvrdil rozhodnutie súdu z roku 2014, podľa ktorého Rusko uvalilo na Jukos ťaživé daňové povinnosti so zámerom zmariť politické ambície Chodorkovského.



Odvolací súd vyhlásil, že Rusko sa usilovalo "eliminovať Chodorkovského ako potenciálneho rivala prezidenta Putina a prisvojiť si majetok Jukosu". Bývalí akcionári Jukosu podnikajú právne kroky prostredníctvom holandského justičného systému, tvrdiac, že takáto procedúra by v Rusku nebola riešená spravodlivo.



Rusko v uplynulých rokoch prijalo niekoľko zákonov, vďaka ktorým sa môže vyhnúť vyplácaniu vysokých súm vysúdených v zahraničí, ak sú tieto verdikty podľa Moskvy v rozpore s ruskou ústavou.