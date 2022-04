Rusko sa plánuje zúčastniť na budúcotýždňovom zasadnutí skupiny G20

Jakarta 14. apríla (TASR) - Rusko sa plánuje virtuálne zúčastniť na budúcotýždňovom zasadnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G20 vo Washingtone, ktoré organizuje Indonézia. Vo štvrtok to uviedol predstaviteľ indonézskeho ministerstva financií Wempi Saputra, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Účasť Moskvy na zasadnutí, ktoré sa bude konať 20. apríla, potvrdil ruský minister financií Anton Siluanov, uviedol Saputra. Predstaviteľ indonézskeho ministerstva financií dodal, že Jakarta zvažuje pre diskusiu o dopadoch vojny na Ukrajine na zasadnutie vo Washingtone pozvať aj Kyjev.



Americká ministerka financií Janet Yellenová minulý týždeň oznámila, že Spojené štáty sa nebudú zúčastňovať na zasadnutiach skupiny G20, na ktorých bude prítomná Ruská federácia. Americký prezident Joe Biden minulý mesiac v Bruseli vyhlásil, že Rusko by pre jeho agresiu na Ukrajine malo byť vylúčené zo skupiny G20. Rovnaký krok žiadali minulý týždeň aj poslanci Európskeho parlamentu (EP).



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nedávno uviedol, že sa nestane nič hrozné, ak by Washington a jeho spojenci uspeli v snahe vylúčiť Rusko zo zoskupenia G20, združujúceho najväčšie ekonomiky sveta. Členmi G20 sú aj partneri Ruska zo skupiny BRICS – Brazília, India, Čína a Juhoafrická republika.