Estónska tajná služba: Rusko sa pripravuje na konfrontáciu s NATO

Vilnius 13. februára (TASR) - Rusko sa pripravuje na možnú vojenskú konfrontáciu so štátmi Severoatlantickej aliancie (NATO), ku ktorej by mohlo dôjsť v nasledujúcich desiatich rokoch, uviedla v utorok estónska zahraničná spravodajská služba. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Rusko sa vydalo cestou dlhodobej konfrontácie... a Kremeľ sa pravdepodobne pripravuje na možný konflikt s NATO, ku ktorému by mohlo dôjsť v nasledujúcich desiatich rokoch," uviedol šéf estónskej spravodajskej služby Kaupo Rosin s tým, že k tomuto záveru došli na základe plánov Ruska zdvojnásobiť počet síl rozmiestnených na hranici s Fínskom a pobaltskými štátmi.



Dodal, že ruský vojenský útok je v krátkodobom horizonte veľmi nepravdepodobný, z časti preto, že teraz Rusko potrebuje svoje jednotky na Ukrajine. Útok ostane nepravdepodobným, pokiaľ Európa taktiež posilní svoje ozbrojené sily, aby sa vyrovnali tým ruským.



"Ak sa nepripravíme, pravdepodobnosť (ruského vojenského konfliktu) bude omnoho vyššia," dodal Rosin s tým, že podľa neho postupuje NATO a jeho spojenci správnym smerom.



Pobaltské štáty zvýšili svoje vojenské výdavky na viac než dve percentá HDP po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krymský polostrov. Spojenci z NATO tam taktiež zvýšili prítomnosť svojich vojakov. Nemecko plánuje do roku 2027 vyslať do tohto regiónu 4800 vojakov v plnej pohotovosti v rámci svojho prvého trvalého zahraničného nasadenia od druhej svetovej vojny.



Reuters upozorňuje, že čoraz viac západných predstaviteľov varuje pred vojenskou hrozbou Ruska voči krajinám vo východnom krídle NATO a vyzývajú Európu, aby sa pripravila na opätovné vyzbrojenie.