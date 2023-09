Rusko sa snaží náborom cudzincov vyhnúť novej vlne mobilizácie

Moskva/Londýn 3. septembra (TASR) — Rusko najneskôr od mája 2023 vzhľadom na rastúce straty vo vlastných radoch verbuje do vojny proti Ukrajine aj migrantov zo Strednej Ázie a občanov susedných krajín. Snaží sa tým zrejme vyhnúť novej vlne mobilizácie pred prezidentskými voľbami v budúcom roku, konštatuje podľa denníka The Guardian britské ministerstvo obrany v nedeľňajšej analýze založenej na poznatkoch tajných služieb.



"V Rusku je najmenej šesť miliónov migrantov zo Strednej Ázie, ktorých Kremeľ pravdepodobne považuje za potenciálnych regrútov," uviedlo britské ministerstvo. Tím Rusko sľubuje rýchle udelenie občianstva a plat do výšky 4160 dolárov.



V susedných krajinách, akú sú Arménsko či Kazachstan, boli zverejnené inzeráty ponúkajúce zálohu vo výške 495.000 rubľov (približne 4750 eur) a mesačnú mzdu od 190.000 rubľov. To je výrazne viac ako tamojšia priemerná mzda.



V kazašskej Kostanajskej oblasti sú aktívni aj náboroví pracovníci, ktorí sa snažia naverbovať etnických Rusov.



Pri nábore sa však použív aj nátlak. Napríklad okupovanom juhoukrajinskom meste Mariupol boli uzbeckí stavební robotníci nútení vstúpiť do ruskej armády.



Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v nedeľu oznámil, že od 1. januára 2023 uzatvorilo zmluvný vzťah s ruskými ozbrojenými silami asi 280.000 ľudí. Niektorí z týchto ľudí boli v zálohe, niektorí boli dobrovoľníci.