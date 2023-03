Rusko sa snaží prilákať zahraničných IT špecialistov

Moskva 15. marca (TASR) - Moskva v stredu oznámila, že zahraničným špecialistom v oblasti informačných technológií uľahčí získanie povolení na prácu a pobyt v Rusku. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá pripomína, že tieto snahy prichádzajú po hromadnom exode zamestnancov z ruského IT sektora v dôsledku vojny na Ukrajine.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári utiekli z Ruska desaťtisíce ľudí. V septembri minulého roka nastala vlna masového odchodu mladých mužov po tom, čo Moskva oznámila plány na mobilizáciu záložníkov pre boje na Ukrajine.



"Pre zahraničných občanov, ktorí sú špecialistami v oblasti informačných technológií, sa zjednodušil proces zamestnania a získania povolenia na pobyt v Ruskej federácii," uviedlo ruské ministerstvo vnútra prostredníctvom hovorkyne Iriny Volkovej.



Spresnila, že žiadosti zahraničných pracovníkov v IT sektore budú posudzované do troch mesiacov. Dĺžka povolenia bude navyše neobmedzená a umožní akreditovanému pracovníkovi v sektore informačných technológií aj presťahovanie najbližších rodinných príslušníkov do Ruska.



K vyhláseniu dochádza niekoľko mesiacov po priznaní ruského ministra pre digitálny rozvoj Maksuta Šadajeva, že vlani opustilo krajinu až 100.000 zamestnancov IT sektora. Šadajev vtedy poznamenal, že zhruba 80 percent tých, ktorí odišli, stále na diaľku pracujú pre ruské spoločnosti.



Konflikt na Ukrajine podnietil vlnu západných sankcií voči ruskej ekonomike a izoloval aj ruský IT sektor. Ruskí technologickí giganti sa v rovnakom čase dostali pod kontrolu vlády, píše AFP.



Množstvo Rusov, ktorí z krajiny odišli po vlaňajšej rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu, sa usadilo v susedných bývalých sovietskych republikách, ako sú Arménsko, Gruzínsko či Kazachstan.