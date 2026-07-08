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Rusko sa snaží rušiť signál Starlinku využívaný ukrajinskými dronmi
Ukrajina využíva drony stredného doletu na útoky proti ruským skladom paliva, veliteľským stanovištiam, systémom protivzdušnej obrany a ďalším logistickým cieľom ďaleko za frontovou líniou.
Autor TASR
Kyjev 8. júla (TASR) - Ruské jednotky sa snažia pred ukrajinskými útokmi dronov stredného doletu maskovať vojenské zásoby v civilných autách a nasadzovať výkonné systémy rádioelektronického boja na rušenie satelitného systému Starlink. Agentúre Reuters to uviedli ukrajinskí velitelia a operátori bezpilotných strojov.
Ukrajina využíva drony stredného doletu na útoky proti ruským skladom paliva, veliteľským stanovištiam, systémom protivzdušnej obrany a ďalším logistickým cieľom ďaleko za frontovou líniou. Pri týchto operáciách zohráva dôležitú úlohu Starlink, ktorý umožňuje ich diaľkové ovládanie.
Ukrajinskí vojaci tvrdia, že Rusko rozmiestňuje v blízkosti vojenských objektov systémy na rušenie komunikácie vrátane zariadenia Volna Kupol Garant, ktoré má narúšať fungovanie Starlinku na ploche približne 20 štvorcových kilometrov. Kyjev uvádza, že odhalili približne desať takýchto komplexov, ktoré sa následne stávajú cieľmi jeho dronových útokov.
Veliteľ 422. pluku bezpilotných systémov s prezývkou Dyryhent uviedol, že po zničení jedného z rušiacich zariadení mohli ukrajinské drony opäť bez problémov využívať Starlink.
Analytik Rob Lee z amerického Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky hovorí, že Rusko postupne dosahuje úspechy v boji proti ukrajinským dronom. Ak zvýši výrobu rušiacich systémov, môže podľa neho skomplikovať ukrajinské útoky stredného doletu.
Starlink v Rusku oficiálne nefunguje, Reuters však uvádza, že armáda používa terminály tejto siete získané nelegálne cez tretie krajiny.
Spoločnosť SpaceX ani ruské ministerstvo obrany na žiadosť agentúry Reuters o komentár k tejto správe nereagovali. Zároveň upozornila, že použitú ruskú taktiku sa jej nepodarilo nezávisle overiť.
Ukrajina využíva drony stredného doletu na útoky proti ruským skladom paliva, veliteľským stanovištiam, systémom protivzdušnej obrany a ďalším logistickým cieľom ďaleko za frontovou líniou. Pri týchto operáciách zohráva dôležitú úlohu Starlink, ktorý umožňuje ich diaľkové ovládanie.
Ukrajinskí vojaci tvrdia, že Rusko rozmiestňuje v blízkosti vojenských objektov systémy na rušenie komunikácie vrátane zariadenia Volna Kupol Garant, ktoré má narúšať fungovanie Starlinku na ploche približne 20 štvorcových kilometrov. Kyjev uvádza, že odhalili približne desať takýchto komplexov, ktoré sa následne stávajú cieľmi jeho dronových útokov.
Veliteľ 422. pluku bezpilotných systémov s prezývkou Dyryhent uviedol, že po zničení jedného z rušiacich zariadení mohli ukrajinské drony opäť bez problémov využívať Starlink.
Analytik Rob Lee z amerického Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky hovorí, že Rusko postupne dosahuje úspechy v boji proti ukrajinským dronom. Ak zvýši výrobu rušiacich systémov, môže podľa neho skomplikovať ukrajinské útoky stredného doletu.
Starlink v Rusku oficiálne nefunguje, Reuters však uvádza, že armáda používa terminály tejto siete získané nelegálne cez tretie krajiny.
Spoločnosť SpaceX ani ruské ministerstvo obrany na žiadosť agentúry Reuters o komentár k tejto správe nereagovali. Zároveň upozornila, že použitú ruskú taktiku sa jej nepodarilo nezávisle overiť.