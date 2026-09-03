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Rusko sa snaží v Európe vyvolať rozpory, povedal Pavel pre CNN
Na tento účel Moskva podľa neho využíva nepriame opatrenia - od podvratnej činnosti cez narušenia vzdušného priestoru, provokácie v námornom priestore až po informačné kampane.
Autor TASR
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Praha 2. septembra (TASR) - Rusko si uvedomuje, že nemôže podniknúť priamy ozbrojený útok proti krajinám NATO, a preto sa snaží vykonávať aktivity, ktoré sú pod úrovňou vojenskej agresie. Má na to celý arzenál prostriedkov, pri ktorých je ťažké až priam nemožné pripísať mu zodpovednosť. V stredajšom rozhovore pre americkú stanicu CNN to vyhlásil český prezident Petr Pavel, informuje TASR.
„Rusko sa snaží vytvoriť atmosféru nedôvery voči inštitúciám, vyvolať rozpory medzi krajinami a odradiť ich od podpory Ukrajiny a nepriateľských postojov voči Rusku,“ povedal Pavel v rozhovore s novinárkou Christiane Amanpourovou.
Na tento účel Moskva podľa neho využíva nepriame opatrenia - od podvratnej činnosti cez narušenia vzdušného priestoru, provokácie v námornom priestore až po informačné kampane. „Všetko je motivované starým pravidlom: 'Rozdeľuj a panuj',“ upozornil.
„Ak chcel prezident (Vladimir) Putin rozvrátiť jednotu NATO a EÚ tým, že rozpútal agresiu proti Ukrajine, dosiahol pravý opak. Krajiny NATO sú jednotnejšie, odhodlanejšie brániť svoje územie, vynakladať viac prostriedkov na vlastnú obranu a odradiť Rusko od akejkoľvek otvorenej vojenskej akcie,“ uviedol ďalej Pavel.
V NATO je podľa neho stále väčšia zhoda na tom, že Aliancia musí byť odhodlaná Rusko nielen odstrašovať, ale v prípade potreby aj skutočne reagovať na narušenie svojho vzdušného priestoru alebo územia.
Český prezident tiež povedal, že ruská agresia proti Ukrajine sa dostala do patovej situácie. „Rusku sa nedarí, aj keď ruská propaganda tvrdí, že vojna prebieha úspešne,“ uviedol s tým, že ruské sily za každý štvorcový kilometer získaného územia Ukrajiny stratia viac než 1000 vojakov, počet ich obetí je vyšší ako počet nových príslušníkov a za posledný rok sa im podarilo dobyť menej než 0,4 percenta ukrajinského územia. „To nemožno považovať za úspech,“ vyhlásil.
Rusko podľa Pavla vychádza z predstavy, že je ohrozené Západom, takže keď sa mu nedarí v boji proti Ukrajine, hľadá vonkajších nepriateľov. „V prvom rade sú teraz jeho priamym cieľom európskej krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu,“ doplnil.
Pavel je presvedčený, že ruská spoločnosť je z vojny vo všeobecnosti unavená rovnako ako tá ukrajinská. Vedenie Ruska však občanov súčasne presviedča, že nemôže byť porazené, pretože by to vraj znamenalo katastrofu. Moskva preto podľa Pavla potrebuje aspoň navodiť dojem víťazstva. Pokračovanie konfliktu ale nie je v záujme nikoho, zdôraznil a vyzval na jeho ukončenie.
„Rusko sa snaží vytvoriť atmosféru nedôvery voči inštitúciám, vyvolať rozpory medzi krajinami a odradiť ich od podpory Ukrajiny a nepriateľských postojov voči Rusku,“ povedal Pavel v rozhovore s novinárkou Christiane Amanpourovou.
Na tento účel Moskva podľa neho využíva nepriame opatrenia - od podvratnej činnosti cez narušenia vzdušného priestoru, provokácie v námornom priestore až po informačné kampane. „Všetko je motivované starým pravidlom: 'Rozdeľuj a panuj',“ upozornil.
„Ak chcel prezident (Vladimir) Putin rozvrátiť jednotu NATO a EÚ tým, že rozpútal agresiu proti Ukrajine, dosiahol pravý opak. Krajiny NATO sú jednotnejšie, odhodlanejšie brániť svoje územie, vynakladať viac prostriedkov na vlastnú obranu a odradiť Rusko od akejkoľvek otvorenej vojenskej akcie,“ uviedol ďalej Pavel.
V NATO je podľa neho stále väčšia zhoda na tom, že Aliancia musí byť odhodlaná Rusko nielen odstrašovať, ale v prípade potreby aj skutočne reagovať na narušenie svojho vzdušného priestoru alebo územia.
Český prezident tiež povedal, že ruská agresia proti Ukrajine sa dostala do patovej situácie. „Rusku sa nedarí, aj keď ruská propaganda tvrdí, že vojna prebieha úspešne,“ uviedol s tým, že ruské sily za každý štvorcový kilometer získaného územia Ukrajiny stratia viac než 1000 vojakov, počet ich obetí je vyšší ako počet nových príslušníkov a za posledný rok sa im podarilo dobyť menej než 0,4 percenta ukrajinského územia. „To nemožno považovať za úspech,“ vyhlásil.
Rusko podľa Pavla vychádza z predstavy, že je ohrozené Západom, takže keď sa mu nedarí v boji proti Ukrajine, hľadá vonkajších nepriateľov. „V prvom rade sú teraz jeho priamym cieľom európskej krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu,“ doplnil.
Pavel je presvedčený, že ruská spoločnosť je z vojny vo všeobecnosti unavená rovnako ako tá ukrajinská. Vedenie Ruska však občanov súčasne presviedča, že nemôže byť porazené, pretože by to vraj znamenalo katastrofu. Moskva preto podľa Pavla potrebuje aspoň navodiť dojem víťazstva. Pokračovanie konfliktu ale nie je v záujme nikoho, zdôraznil a vyzval na jeho ukončenie.