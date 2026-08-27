< sekcia Zahraničie
Rusko sa stalo najväčším cieľom luxusných áut ukradnutých v Kanade
Podľa ruského ministerstva vnútra bolo od roku 2022 v Rusku objavených približne 1500 zahraničných áut z medzinárodného zoznamu hľadaných vozidiel.
Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Ruský trh s luxusnými autami sa po sankciách a zákaze ich legálneho dovozu stal vysoko ziskovým biznisom pre medzinárodné zločinecké skupiny. Ako jeden z hlavných „dodávateľov“ figuruje Kanada, zistil denník The New York Times (NYT). TASR tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Ruská polícia preveruje informácie o zadržaných ukradnutých vozidlách prostredníctvom databázy Interpolu, kde ich registrujú krajiny, kde došlo ku krádežiam. Podľa Kráľovskej kanadskej jazdnej polície bol najväčší počet vozidiel ukradnutých v Kanade zaistený v Rusku. Interpol zaznamenal od februára 2024 do júla 2026 celkovo 4798 takýchto hlásení. Pre NYT to potvrdili dvaja kanadskí predstavitelia.
Podľa ruského ministerstva vnútra bolo od roku 2022 v Rusku objavených približne 1500 zahraničných áut z medzinárodného zoznamu hľadaných vozidiel.
Vzhľadom na skutočnú „epidémiu“ krádeží áut v Kanade a na skutočnosť, že ministerstvo vnútra neodhalí všetky vozidlá pašované do Ruska, ich bude oveľa viac, ako udávajú oficiálne štatistiky.
Obzvlášť žiadané sú pick-upy, ktoré sa dajú použiť aj na vojenské účely. Minulý rok televízny kanál Zvezda v propagandistickom programe „Vojenská akceptácia“ ukázal konvoj vozidiel Dodge Ram neďaleko továrne na drony a štart dronu z upravenej zadnej časti jedného z pick-upov.
Agent kanadskej pohraničnej hliadky Frederic Bonsen pre NYT uviedol, že jeho tím v prístave v Montreale nájde každý týždeň 20 až 30 ukradnutých vozidiel v hodnote až dva milióny dolárov.
Zahraniční kupujúci si objednávajú konkrétne typy áut. „Väčšina luxusných áut sa stále kradne na export – tam sa točia veľké peniaze,“ vysvetlil bývalý policajt Brian Gast, ktorý teraz pracuje pre organizáciu proti podvodom Équité Association.
Tento proces sa však môže čoskoro zastaviť, ak sa zmení súčasná ruská legislatíva, ktorá zakazuje registráciu ukradnutých vozidiel. V júli vláda navrhla udeliť ministerstvu vnútra právo registrovať vozidlá zaradené do databázy Interpolu a predložila príslušný návrh zákona Štátnej dume. Týka sa to predovšetkým vozidiel, ktoré hľadajú „nepriateľské“ krajiny, ale ktoré boli dovezené do Ruska a kúpené jeho občanmi.
Ruská polícia preveruje informácie o zadržaných ukradnutých vozidlách prostredníctvom databázy Interpolu, kde ich registrujú krajiny, kde došlo ku krádežiam. Podľa Kráľovskej kanadskej jazdnej polície bol najväčší počet vozidiel ukradnutých v Kanade zaistený v Rusku. Interpol zaznamenal od februára 2024 do júla 2026 celkovo 4798 takýchto hlásení. Pre NYT to potvrdili dvaja kanadskí predstavitelia.
Podľa ruského ministerstva vnútra bolo od roku 2022 v Rusku objavených približne 1500 zahraničných áut z medzinárodného zoznamu hľadaných vozidiel.
Vzhľadom na skutočnú „epidémiu“ krádeží áut v Kanade a na skutočnosť, že ministerstvo vnútra neodhalí všetky vozidlá pašované do Ruska, ich bude oveľa viac, ako udávajú oficiálne štatistiky.
Obzvlášť žiadané sú pick-upy, ktoré sa dajú použiť aj na vojenské účely. Minulý rok televízny kanál Zvezda v propagandistickom programe „Vojenská akceptácia“ ukázal konvoj vozidiel Dodge Ram neďaleko továrne na drony a štart dronu z upravenej zadnej časti jedného z pick-upov.
Agent kanadskej pohraničnej hliadky Frederic Bonsen pre NYT uviedol, že jeho tím v prístave v Montreale nájde každý týždeň 20 až 30 ukradnutých vozidiel v hodnote až dva milióny dolárov.
Zahraniční kupujúci si objednávajú konkrétne typy áut. „Väčšina luxusných áut sa stále kradne na export – tam sa točia veľké peniaze,“ vysvetlil bývalý policajt Brian Gast, ktorý teraz pracuje pre organizáciu proti podvodom Équité Association.
Tento proces sa však môže čoskoro zastaviť, ak sa zmení súčasná ruská legislatíva, ktorá zakazuje registráciu ukradnutých vozidiel. V júli vláda navrhla udeliť ministerstvu vnútra právo registrovať vozidlá zaradené do databázy Interpolu a predložila príslušný návrh zákona Štátnej dume. Týka sa to predovšetkým vozidiel, ktoré hľadajú „nepriateľské“ krajiny, ale ktoré boli dovezené do Ruska a kúpené jeho občanmi.