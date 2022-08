Rusko sa vyhráža prerušením diplomatických stykov s USA

Moskva 13. augusta (TASR) – Moskva upozornila Spojené štáty, že v prípade, ak by označili Rusko za "štátneho podporovateľa terorizmu", viedlo by to k vážnemu poškodeniu či dokonca úplnému prerušeniu diplomatických stykov. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Riaditeľ sekcie ruského ministerstva zahraničných vecí pre Severnú Ameriku Alexandr Darčijev v piatok podľa štátnej tlačovej agentúry TASS povedal, že prijatím takéhoto rozhodnutia by Washington prekročil bod, z ktorého niet návratu.



V júli dvaja americkí senátori navrhujúci prijatie zákona, ktorý by označil Rusko za štát podporujúci terorizmus, navštívili Kyjev a hovorili o záležitosti s prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Darčijev uviedol, že schválenie takéhoto návrhu by spôsobilo "najvážnejšie vedľajšie škody pre bilaterálne diplomatické vzťahy, až po zníženie ich úrovne a dokonca prerušenie", ako ho citovala TASS.



"Americká strana bola varovaná," dodal diplomat.



Lotyšský parlament vo štvrtok v súvislosti s vojnou na Ukrajine označil Rusko za štátneho podporovateľa terorizmu a vyzval západných spojencov, aby uvalili rozsiahlejšie sankcie voči Moskve.