< sekcia Zahraničie
Rusko sa vyhráža útokmi na továrne, ktoré dodávajú drony pre Ukrajinu
Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev na sociálnych sieťach uviedol, že tento zoznam predstavuje „potenciálne ciele“ pre ruské ozbrojené sily.
Autor TASR
Berlín/Moskva 15. apríla (TASR) – Rusko v stredu pohrozilo útokmi na továrne na výrobu dronov v Európe, ktoré svoju produkciu dodávajú na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany zverejnilo aj zoznam tovární na výrobu dronov a ich komponentov; nachádzajú sa v Česku, Dánsku, Holandsku, Izraeli, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku a Turecku.
Ako informovali agentúry AFP a Reuters, ruské ministerstvo svoj krok objasnilo tým, že európska verejnosť by mala poznať názvy a adresy podnikov zapojených do výroby techniky pre Ukrajinu.
Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev následne na sociálnych sieťach uviedol, že tento zoznam predstavuje „potenciálne ciele“ pre ruské ozbrojené sily. Dodal, že to, či sa ruské útoky stanú realitou, bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie.
Tieto vyhrážky útokmi na dronové továrne zo strany Ruska sa objavili v čase, keď ministri obrany z približne 50 krajín v stredu v online formáte a za predsedníctva nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa a jeho britského kolegu Johna Healeyho rokovali o koordinácii ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Na schôdzke sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Na okraj tohto stretnutia Londýn oznámil, že tento rok pošle na Ukrajinu 120.000 dronov, čo by bola doteraz najväčšia britská dodávka tohto typu zbraní.
Úrady nešpecifikovali harmonogram dodávok, ktoré by mali zahŕňať tisíce dronov rôznych typov – od útočných s dlhým doletom cez prieskumné a sledovacie systémy až po logistické drony, pričom mnohé z nich budú vyrábať spoločnosti so sídlom v Británii.
Rozhodnutie európskych krajín zvýšiť výrobu dronov pre Ukrajinu Moskva už dávnejšie označila za krok vedúci k prudkej eskalácii vojensko-politickej situácie na európskom kontinente.
Ako informovali agentúry AFP a Reuters, ruské ministerstvo svoj krok objasnilo tým, že európska verejnosť by mala poznať názvy a adresy podnikov zapojených do výroby techniky pre Ukrajinu.
Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev následne na sociálnych sieťach uviedol, že tento zoznam predstavuje „potenciálne ciele“ pre ruské ozbrojené sily. Dodal, že to, či sa ruské útoky stanú realitou, bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie.
Tieto vyhrážky útokmi na dronové továrne zo strany Ruska sa objavili v čase, keď ministri obrany z približne 50 krajín v stredu v online formáte a za predsedníctva nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa a jeho britského kolegu Johna Healeyho rokovali o koordinácii ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Na schôdzke sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Na okraj tohto stretnutia Londýn oznámil, že tento rok pošle na Ukrajinu 120.000 dronov, čo by bola doteraz najväčšia britská dodávka tohto typu zbraní.
Úrady nešpecifikovali harmonogram dodávok, ktoré by mali zahŕňať tisíce dronov rôznych typov – od útočných s dlhým doletom cez prieskumné a sledovacie systémy až po logistické drony, pričom mnohé z nich budú vyrábať spoločnosti so sídlom v Británii.
Rozhodnutie európskych krajín zvýšiť výrobu dronov pre Ukrajinu Moskva už dávnejšie označila za krok vedúci k prudkej eskalácii vojensko-politickej situácie na európskom kontinente.