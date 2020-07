Safronova sledovala FSB, odpočúvala mu mobil a monitorovala e-mail

Moskva 8. júla (TASR) - Ruský novinár Ivan Safronov, ktorý bol v utorok vzatý do väzby pre podozrenie z vlastizrady, bol dlhší čas sledovaný ruskou tajnou službou FSB: jeho mobil bol odpočúvaný a FSB mala prístup aj do jeho e-mailovej schránky. Informoval o tom v stredu ruský denník Kommersant.



O sledovaní svojho mandanta informoval už v utorok jeho právnik Ivan Pavlov. Poznamenal, že existencia siedmich zväzkov spisových materiálov tiež naznačuje, že Safronov bol pod dohľadom FSB.



Ivan Safronov bol zadržaný v utorok na základe podozrenia, že zo zištných dôvodov odovzdal českým tajným službám informácie o vojensko-technickej spolupráci, obrane a bezpečnosti medzi Ruskom a štátmi Afriky a Stredného východu.



Obvinenie v tejto veci voči Safronovovi oficiálne vznesú na budúci týždeň, napísali v stredu ruské médiá.



V čase zadržania bol Safronov poradcom generálneho riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskoskosmos Dmitrija Rogozina. Roskosmos uviedol, že Safronov tam nemal prístup k utajovaným skutočnostiam. Podľa ruských médií však vyšetrovatelia zrejme vypočujú aj Rogozina.



Podľa agentúry Interfax vyšetrovanie prípadu Safronov vedie vyšetrovateľ známy z kauzy vedca Viktora Kudriavceva, ktorý bol pre podozrenie z vlastizrady zadržaný v roku 2018.



Podľa vyšetrovateľov tento v súčasnosti 76-ročný fyzik z Ústredného vedeckovýskumného ústavu strojárenstva (CNIIMaš) je podozrivý, že belgickému neziskovému vedeckému inštitútu The von Karman Institute for Fluid Dynamics poskytol utajované informácie využiteľné pri výrobe zbraní.



Podobne ako Safronov aj Kudriavcev nepripúšťa svoju vinu. Jeho obhajcovia tvrdia, že vedec nemal prístup k tajným informáciám viac ako 20 rokov a samotný spoločný vedecký program FP7-SPACE bol schválený na vládnej úrovni a správy o ňom boli verejne dostupné.



K Safronovovmu zadržaniu došlo deň po tom, ako súd v Pskove vyniesol rozsudok nad novinárkou Svetlanou Prokopievovou, ktorá bola uznaná za vinnú zo schvaľovania terorizmu.



Podľa súdu sa ho novinárka dopustila, keď vo svojom komentári analyzovala motívy teroristického činu, ktorý sa odohral pred pobočkou ruskej tajnej služby FSB v Archangeľsku, informoval spravodajský portál Novaja gazeta.



Súd novinárke nariadil zaplatiť pokutu 500.000 rubľov (6233 eur) a jej notebook dal skonfiškovať v prospech štátu.



Veľvyslanectvo USA v Rusku vydalo v utorok, po Safronovovom zadržaní, vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že prenasledovanie novinárov v Rusku sa ponáša na kampaň proti slobode tlače. Vo svojom tvíte to napísala tlačová tajomníčka ambasády USA v Moskve Rebecca Rossová.