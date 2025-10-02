< sekcia Zahraničie
Rusko: Sankcie na Irán boli uvalené protiprávne a sú neplatné
Autor TASR
Moskva 2. októbra (TASR) - Obnovenie sankcií Organizácie Spojených národov (OSN) na Irán je podľa Ruska ilegálnym krokom, ktorý presadili európske mocnosti s cieľom prehĺbiť krízu v krajine. Vo štvrtok to povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, podľa ktorej sú sankcie neplatné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Opätovné zavedenie sankcií je podľa Zacharovovej dôsledkom „manipulácie“ zo strany krajín E3 (Británie, Nemecka a Francúzska). „V dôsledku toho sú výsledky... právne neplatné a nemôžu ukladať žiadne právne povinnosti iným štátom,“ povedala na tlačovej konferencii.
OSN opätovne uvalila sankcie na Irán 28. septembra. Udialo sa tak po tom, čo krajiny E3 koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil svoje záväzky vyplývajúce z jadrovej dohody z roku 2015. Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody s Iránom. Bezpečnostná rada OSN po aktivovaní snapbacku musela do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Francúzsko, USA a Británia ako stáli členovia rady rezolúciu 19. septembra vetovali.
Na Teherán sa preto začalo uplatňovať zbrojné embargo a jeho aktíva uložené vo svetových finančných inštitúciách boli zmrazené. Sankcie tiež zakazujú dovoz materiálu, ktorý by mohol byť použitý na obohacovanie a spracovanie uránu, ako aj na vývoj balistických rakiet.
Teherán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži na mierové účely, a varoval, že opätovné uvalenie sankcií bude mať tvrdú odozvu.
Rusko s Iránom udržiava blízke vzťahy, podporuje jeho právo na mierové využívanie jadrovej energie a odsúdilo bombardovanie iránskych nukleárnych zariadení Spojenými štátmi a Izraelom v júni tohto roka, pripomenul Reuters.
