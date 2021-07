Rusko schválilo test kombinácie vakcín Sputnik Light a AstraZeneca

Moskva 27. júla (TASR) - Ruské zdravotnícke úrady schválili testovanie kombinácie vakcín proti koronavírusu od spoločností AstraZeneca a jednodávkovej verzie tamojšej očkovacej látky Sputnik V. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na ruský register schválených klinických štúdií.



Do štúdie menšieho rozsahu, ktorá sa mala začať v pondelok a ktorej ukončenie je plánované na marec budúceho roku, sa zapojí 150 dobrovoľníkov. Jej cieľom bude posúdiť bezpečnosť kombinácie dvoch uvedených vakcín a ich schopnosť vyvolať imunitnú reakciu u zaočkovaných. Klinické testy sa majú uskutočniť v piatich zdravotníckych zariadeniach v Moskve a Petrohrade.



Švédsko-britská vakcína AstraZeneca vyvinutá v spolupráci s Oxfordskou univerzitou i Sputnik V, ktorú vyvinul Gamalejov vedecko-výskumný inštitút v Moskve a financoval Ruský štátny investičný fond (RDIF) využívajú podobnú tzv. vektorovú (adenovírusovú) technológiu.



Vývojári vakcíny Sputnik V Light navrhli firme AstraZeneca možnosť kombinácie oboch očkovacích látok s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť. AstraZeneca ohlásila spustenie tejto štúdie v decembri. V máji však etická komisia ruského ministerstva zdravotníctva celý proces pozastavila a požiadala o dodanie ďalšej dokumentácie.



Podobné klinické štúdie prebiehajú aktuálne aj v Azerbajdžane, Argentíne a Spojených arabských emirátoch. "V rôznych krajinách sa realizuje viacero testov (vakcíny) Sputnik Light v spojitosti s inými výrobcami (očkovacích látok) s cieľom zvýšiť účinnosť iných vakcín," uviedol na Twitteri vývojca ruskej vakcíny.



Moskva schválila vakcínu Sputnik V na použitie v auguste 2020. Spočiatku táto vakcína spočiatku čelila v Rusku i v zahraničí skeptickým reakciám, keďže bola v tom čase otestovaná len na niekoľkých desiatkach ľudí. Kritici tiež poukazovali na to, že ruská strana nedodala k vakcíne dostatočnú dokumentáciu.



Jednodávkovú verziu ruskej vakcíny Sputnik Light schválili v máji a na použitie ju uvoľnili v júni. Ruské úrady schválili i dve ďalšie domáce vakcíny - EpiVacCorona a CoviVac.



Kombináciu AstraZenecy s inými vakcínami vrátane Pfizer/BioNTech či Moderna testujú výskumníci v Británii i ďalších krajinách. Podľa predbežných výsledkov vyvoláva jej spojenie s americko-nemeckou očkovacou látkou silnú imunitnú odozvu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že miešanie rozličných vakcín proti covidu pravdepodobne funguje, avšak aby to bolo možné s určitosťou potvrdiť, bude potrebné vykonať ešte ďalšie štúdie.