Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
Rusko: Šéf komunistov varuje pred rizikom revolúcie

Ruský prezident Vladimir Putin prichádza na stretnutie so seychelským prezidentom Patrickom Herminiem do Kremľa v Moskve v stredu 22. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 22. apríla (TASR) - Líder Komunistickej strany Ruskej federácie Gennadij Ziuganov v utorok varoval poslancov Štátnej dumy pred rizikom revolúcie podobnej tej v roku 1917 v dôsledku upadajúcej ekonomiky krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili (prezidenta Vladimira) Putina a jeho stratégiu a politiku, ale vy (vláda) nás nepočúvate,“ vyhlásil Ziuganov, ktorého slová si vyslúžili potlesk.

„Ak vy (vláda) urýchlene neprijmete finančné, ekonomické a iné opatrenia, do jesene nás čaká opakovanie toho, čo sa stalo v roku 1917. Nemáme právo to zopakovať. Urobme nejaké rozhodnutia,“ pokračoval.

Agentúra Reuters uvádza, že napriek takýmto vyhláseniam v Rusku v súčasnosti neexistujú náznaky sociálnych nepokojov, hoci v krajine vládne cenzúra, sú zakazované protesty a disidentom hrozia dlhé väzenské tresty.

Komunistická strana Ruskej federácie je druhou najsilnejšou stranou v Štátnej dume a Ziuganov ju vedie od roku 1993. Komunisti dlhodobo podporujú Putinovu politiku a voči jeho strane Jednotné Rusko bývajú kritickí len veľmi opatrne. Rusko v septembri čakajú parlamentné voľby.

Revolúcia v roku 1917 zvrhla ruskú monarchiu a dostala k moci boľševikov, čím neskôr umožnila vznik Sovietskeho zväzu. Viedla tiež k rozpútaniu krvavej občianskej vojny.
