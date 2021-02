Šéf väzenskej služby sa zaručil za bezpečnosť Navaľného

Na archívnej snímke ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj stojí v klietke na súde v Moskve 20. februára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 26. februára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je v trestaneckej kolónii, kde si odpykáva vyše dvojročný trest, v bezpečí a jeho zdravie a život tam nie sú nijako ohrozené. Tvrdí to šéf ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Alexandr Kalašnikov." povedal v piatok Kalašnikov agentúre Interfax. Dodal, že Navaľnyj si môže v kolónii nájsť prácu, ak o to bude stáť.Navaľného právny zástupca Vadim Kobzev vo štvrtok vyhlásil, že jeho klienta presunuli z vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina v Moskve do iného zariadenia, bezprostredne však nebolo jasné kam. Navaľného podporovatelia kritizovali skutočnosť, že nikto - oni a dokonca ani Navaľného rodina - nevie, kde presne sa politik nachádza.Kalašnikov následne v piatok oznámil, že Navaľného presunuli do trestaneckej kolónie, avšak k prípadu podotkol len toľko, že v nadväznosti na rozhodnutie súdu sa teraz politik nachádza "".Ľudskoprávni aktivisti už skôr vyjadrovali obavy ohľadom uväznenia Navaľného. Trestanecké kolónie v Rusku sú známe svojou brutalitou, mučením aj úmrtiami väzňov, ku ktorým v nich dochádza, približuje agentúra DPA.Kritik Kremľa a bojovník proti korupcii Navaľnyj (44) sa 17. januára vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovo-paralytickou látkou novičok. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a vzali do väzby.Nasledujúci deň mu súd v zrýchlenom konaní vymeral 30-dňovú väzbu, pričom umiestnený bol do moskovskej vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina.Navaľného následne minulú sobotu odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher.V kauze ohovárania musí Navaľnyj zaplatiť pokutu 850.000 rubľov (približne 9500 eur).V prípade sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher mu zase iný moskovský súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia. Tento súd zároveň Navaľnému skrátil dĺžku už vyneseného trestu o pol druha mesiaca, ktorý strávil od konca decembra 2014 do konca februára 2015 v domácom väzení. Navaľnyj tak bude vo väzení dva roky a šesť mesiacov.