Severokaukazskí Balkari si pripomínajú 75. výročie deportácie

Približne 38 000 Balkarov, z ktorých viac než polovicu tvorili ženy a deti, deportovali 8. marca 1944 do Strednej Ázie. Stalinov režim ich obviňoval z kolaborácie s nacistickým Nemeckom.

Naľčik 8. marca (TASR) - Balkari v severokaukazskej oblasti Kabardsko-Balkarsko si pripomínajú 75. výročie svojej masovej deportácie do Strednej Ázie z rozhodnutia bývalého sovietskeho diktátora Josifa Stalina. Informovala o tom v piatok stanica Slobodná Európa.



Balkari sú turkicky hovoriaca a prevažne moslimská etnická skupina, ktorá má podľa odhadov 110 000 príslušníkov. Štvrtkové modlitby v tamojších mešitách boli venované tým, ktorí v rokoch 1944-57 zahynuli počas deportácií do Kazachstanu a Kirgizska.



Úradujúci líder Kabardska-Balkarska Kazbek Kokov označil tieto udalosti za "obrovský zločin". "V tento deň všetci cítime bolesť, pripomíname si príkoria balkarského ľudu a vzdávame úctu nevinným obetiam bezprávia," uviedol Kokov.



Tí, ktorí deportáciu prežili, sa mohli vrátiť na Severný Kaukaz až v roku 1957 po tom, ako Najvyšší soviet Zväzu sovietskych socialistických republík obnovil Kabardsko-balkarskú autonómnu sovietsku socialistickú republiku v rámci Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR).