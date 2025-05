Rusko si návrh prímeria premyslí, ale vyvíjať tlak naň je zbytočné

Moskva 10. mája (TASR) — Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v sobotu uviedol, že Rusko si musí premyslieť návrh na 30-dňové prímerie vo vojne s Ukrajinou, ktorý v ten istý deň predložili západní spojenci Kyjeva združení v tzv. koalícii ochotných. Zároveň zdôraznil, že vyvíjať v tejto veci tlak na Moskvu je zbytočné, informuje TASR s odvolaním sa na správu BBC.



„Musíme si to premyslieť. Je to nový vývoj. Máme svoj vlastný postoj,“ povedal Peskov v rozhovore pre televíziu CNN. „No snažiť sa na nás tlačiť je úplne zbytočné,“ dodal. Konštatoval tiež, že Rusko z historického hľadiska nikdy nepodľahlo tlaku.



Na margo hrozby novými sankciami v prípade, že Rusko neakceptuje bezpodmienečné 30-dňové prímerie s platnosťou od 12. mája, Peskov predtým v inom rozhovore povedal, že „je veľmi ťažké izolovať krajinu ako Rusko, pretože zaberá veľmi veľkú časť zemegule“. Rusko má podľa neho dostatok partnerov, s ktorými aktívne rozvíja vzťahy vo všetkých oblastiach.



Nemecký kancelár Friedrich Merz počas sobotňajšej návštevy Kyjeva, kam pricestoval spolu francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Keirom Starmerom a poľským premiérom Donaldom Tuskom, nevylúčil možnosť osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ak by to pomohlo ukončiť vojnu na Ukrajine. Peskov k tomu v sobotu uviedol, že Putin je pripravený na kontakty s každým lídrom.



V sobotu sa končí trojdňové jednostranné prímerie vyhlásené Ruskom. Ukrajinské mestá boli aj tentoraz ušetrené dronových i raketových útokov, boje však podľa ukrajinských úradov naďalej prebiehali na frontovej línii a v Sumskej oblasti. Rovnaké dočasné jednostranné Putin vyhlásil aj na Veľkú noc.