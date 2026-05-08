Rusko si predvolalo arménskeho veľvyslanca
Zelenského neslýchané správanie a chýbajúca kritika zo strany Arménska vyvolali v Moskve oprávnené rozhorčenie, tvrdí rezort.
Moskva 8. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že si predvolalo arménskeho veľvyslanca z dôvodu „teroristických hrozieb voči Rusku“, ktoré podľa neho vyslovil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Arménska. TASR podľa správy agentúry Reuters.
Podľa vyhlásenia ministerstva veľvyslancovi oznámili, že bolo „úplne neprípustné“ poskytnúť priestor počas pondelkového stretnutia organizovaného Európskou úniou „vodcovi kyjevského nacistického režimu V. Zelenskému na vyslovenie teroristických hrozieb voči Rusku“ v súvislosti s oslavami Dňa víťazstva 9. mája v Moskve.
Zelenského „neslýchané správanie“ a chýbajúca kritika zo strany Arménska vyvolali v Moskve „oprávnené rozhorčenie“, tvrdí rezort.
Ruské ministerstvo obrany taktiež kritizovalo „hrozby Zelenského“, ktorý v pondelok v Jerevane povedal, že Rusko si „nemôže dovoliť vojenskú techniku a obáva sa bzučania dronov nad Červeným námestím“. „To hovorí za všetko. Dokazuje to, že teraz nie sú silní,“ konštatoval.
Zelenskyj tak reagoval na oznámenie Ruska o tom, že na tohtoročnej prehliadke pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne nenasadí vojenskú techniku.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyzvala diplomatické misie, aby brali varovania Moskvy vážne a včas evakuovali svoj personál.
