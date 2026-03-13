< sekcia Zahraničie
Rusko si predvolalo britského a francúzskeho veľvyslanca
Ruské ministerstvo si podľa piatkového vyhlásenia predvolalo veľvyslancov oboch krajín, aby vyjadrilo ostrý protest proti ukrajinskému útoku.
Autor TASR
Moskva 13. marca (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo britského a francúzskeho veľvyslanca v súvislosti s ukrajinským útokom na ruské mesto Briansk pomocou francúzsko-britských striel Storm Shadow. Moskva už skôr uviedla, že bez britských špecialistov by tento útok nebol možný. Podľa ministerstva doň boli zapojení aj francúzski odborníci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinský generálny štáb v utorok potvrdil, že Ukrajina zaútočila na mesto Briansk raketami Storm Shadow francúzsko-britskej výroby a zasiahla tam podnik na výrobu raketových komponentov. Moskva tvrdila, že pri tomto „teroristickom“ útoku zahynulo sedem ľudí a viac než 40 utrpelo zranenia.
Ruské ministerstvo si podľa piatkového vyhlásenia predvolalo veľvyslancov oboch krajín, aby vyjadrilo ostrý protest proti ukrajinskému útoku, a požadovalo, aby ho Spojené kráľovstvo a Francúzsko verejným stanoviskom dôrazne a jednoznačne odsúdili.
„Ak sa Londýn a Paríž budú naďalej podieľať na vojnových zločinoch kyjevského režimu, tieto európske hlavné mestá ponesú zodpovednosť za ničivé dôsledky ozbrojeného konfliktu a eskaláciu napätia,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že úder na Briansk bol úplne oprávnený ako reakcia na agresora. Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu podniká takmer denne dronové a raketové útoky na susednú krajinu. Kyjev odpovedá údermi na infraštruktúru na území Ruska, uviedla agentúra AFP.
Brianská oblasť na západe Ruska hraničí s Ukrajinou, a preto patrí medzi regióny najviac postihnuté cezhraničným ostreľovaním a zásahmi dronov.
V decembri Ukrajina oznámila, že použila strely Storm Shadow pri útoku na ropnú rafinériu v Rostovskej oblasti, ktorá podľa nej zásobuje palivom ruské ozbrojené sily.
