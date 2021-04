Rusko si predvolalo českého veľvyslanca v Moskve

Moskva/Praha 18. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo českého veľvyslanca v Moskve Vítězslava Pivoňku. Oznámila to v nedeľu agentúra TASS, pre ktorú to potvrdil nemenovaný, dobre informovaný zdroj.



"Český veľvyslanec bol predvolaný na ruské ministerstvo zahraničných vecí," povedal uvedený zdroj. Rezort diplomacie v Moskve oficiálnu informáciu o predvolaní veľvyslanca ani o jeho dôvodoch bezprostredne nezverejnil.



Predvolanie zrejme súvisí s aférou okolo vyšetrovania výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014, na základe ktorého vyhostilo ČR 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako agenti tajných služieb.



Podľa sobotňajšieho vyjadrenia českého premiéra Andreja Babiša existuje dôvodné do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach boli zapojení dôstojníci ruskej GRU. Rusko označilo tvrdenia českej strany za absurdné a ničím nepodložené, voči vypovedaniu svojich diplomatov ostro protestovalo a avizovalo bližšie nešpecifikované kroky.



Česká polícia v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov, ktorí používajú niekoľko rôznych identít. Ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Sú nimi Anatolij Čepiga (známy aj pod menom Ruslan Boširov) a Alexandr Miškin (známy aj ako Alexandr Petrov).



Česká polícia pracuje s verziou, že ruskí agenti chceli zabrániť tomu, aby zbrane z vrbětického skladu, prevádzkovaného ostravskou firmou Imex Group, skončili v Sýrii alebo na Ukrajine.