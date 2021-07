Rusko si predvolalo českého veľvyslanca po žiadosti ČR o odškodné

Moskva 1. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo českého veľvyslanca v Moskve Vítězslava Pivoňku v súvislosti so žiadosťou ČR o odškodnenie za výbuchy v muničných skladoch vo Vrběticiach z roku 2014. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ruského rezortu Marija Zacharovová, ktorú citovala agentúra RIA Novosti.



"V blízkej budúcnosti vysvetlíme naše stanovisko k tejto spolitizovanej záležitosti vedúcemu českej diplomatickej misie v Moskve, ktorý bol predvolaný na Smolenské námestie," uviedla Zacharovová s odkazom sa námestie v Moskve, kde sídli ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Neuviedla pritom, na aký konkrétny deň bol Pivoňka predvolaný.



Česko 28. júna oficiálne požiadalo Moskvu o vyplatenie odškodného v kauze výbuchov v dvoch muničných skladoch v moravskej obci Vrbětice. Námestník českého ministra zahraničných vecí Martin Smolek odovzdal ruskému veľvyslancovi Alexandrovi Zmejevskému diplomatickú nótu požadujúcu plnú náhradu škôd, ktoré sa odhadujú na zhruba 650 miliónov korún (takmer 25,5 milióna eur).



Praha zároveň protestovala voči tomu, že Rusko v máji zaradilo Českú republiku na zoznam tzv. nepriateľských štátov, na ktorom sú okrem iných aj USA.



Zacharovová už v pondelok, vo svojej prvej reakcii, odmietla českú žiadosť o vyplatenie odškodného ako pokus o vydieranie, ktorého len ešte viac naruší rusko-české vzťahy. Vo štvrtok konštatovala, že kauza Vrbětíc a niektoré tvrdenia českej strany "čoraz viac pripomínajú príbehy o statočnom vojakovi Švejkovi... z nesmrteľného diela (Jaroslava) Haška. Absolútne rovnaké fantazmagórie, absurdita ... niekedy prekračujúce hranice."



K výbuchom v muničných skladoch, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, došlo v novembri a decembri 2014. V apríli tohto roka sa však pre túto kauzu dostala Praha s Moskvou do diplomatickej roztržky, a to po tom, ako česká vláda oznámila, že do výbuchov vo Vrběticiach sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky.



Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a krátko na to oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu".