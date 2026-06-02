Rusko si predvolalo diplomatku pre znesvätenie sovietskych vojakov

Autor TASR
Moskva 2. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo litovskú chargé d'affaires na protest proti „barbarskej“ exhumácii a „znesväteniu“ tiel sovietskych vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Jolanta Tubaité si na ruskom rezorte diplomacie vypočula „rázny protest proti novým barbarským projektom litovských úradov zameraným na ničenie, v obci Vievis, cintorína sovietskych vojakov a dôstojníkov, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Litvy spod fašistického útlaku“.

„Bolo zdôraznené... že ničenie, poškodzovanie alebo znesväcovanie vojenských hrobov vrátane tých v zahraničí je v Rusku trestným činom,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Zlomyseľná kampaň zameraná na znesvätenie pozostatkov vojakov, ktorí padli v bitke v Litve, naďalej naberá na obrátkach,“ dodalo.

Podľa litovských médií exhumácie súvisia so zákonom o „desovietizácii“, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2023. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si Tubaité predvolalo pri podobnom prípade už 30. apríla.
