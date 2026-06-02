< sekcia Zahraničie
Rusko si predvolalo diplomatku pre znesvätenie sovietskych vojakov
Ruské ministerstvo zahraničných vecí si Tubaité predvolalo pri podobnom prípade už 30. apríla.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 2. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo litovskú chargé d'affaires na protest proti „barbarskej“ exhumácii a „znesväteniu“ tiel sovietskych vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jolanta Tubaité si na ruskom rezorte diplomacie vypočula „rázny protest proti novým barbarským projektom litovských úradov zameraným na ničenie, v obci Vievis, cintorína sovietskych vojakov a dôstojníkov, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Litvy spod fašistického útlaku“.
„Bolo zdôraznené... že ničenie, poškodzovanie alebo znesväcovanie vojenských hrobov vrátane tých v zahraničí je v Rusku trestným činom,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Zlomyseľná kampaň zameraná na znesvätenie pozostatkov vojakov, ktorí padli v bitke v Litve, naďalej naberá na obrátkach,“ dodalo.
Podľa litovských médií exhumácie súvisia so zákonom o „desovietizácii“, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2023. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si Tubaité predvolalo pri podobnom prípade už 30. apríla.
Jolanta Tubaité si na ruskom rezorte diplomacie vypočula „rázny protest proti novým barbarským projektom litovských úradov zameraným na ničenie, v obci Vievis, cintorína sovietskych vojakov a dôstojníkov, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Litvy spod fašistického útlaku“.
„Bolo zdôraznené... že ničenie, poškodzovanie alebo znesväcovanie vojenských hrobov vrátane tých v zahraničí je v Rusku trestným činom,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Zlomyseľná kampaň zameraná na znesvätenie pozostatkov vojakov, ktorí padli v bitke v Litve, naďalej naberá na obrátkach,“ dodalo.
Podľa litovských médií exhumácie súvisia so zákonom o „desovietizácii“, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2023. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si Tubaité predvolalo pri podobnom prípade už 30. apríla.