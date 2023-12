Rusko si predvolalo fínskeho veľvyslanca v reakcii na dohodu s USA

Moskva 19. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo fínskeho veľvyslanca v reakcii na pondelkový podpis dohody o obrannej spolupráci medzi Helsinkami a Washingtonom. TASR správu prevzalo z webovej stránky stanice Sky News.



Ruský rezort diplomacie fínskemu veľvyslancovi Anttimu Helanterovi oznámil, že Moskva prijme odvetné opatrenia voči údajne agresívnym rozhodnutiam Fínska a jeho spojencov v NATO. Ruský režim pritom už takmer dva roky vedie masívnu vojenskú agresiu voči susednej Ukrajine.



"Rusko nenechá bez odozvy nárast vojenskej prítomnosti NATO na svojich hraniciach a príjme nevyhnutné opatrenia s cieľom brániť sa agresívnym rozhodnutiam Fínska a jeho spojencov v NATO," vyhlásila hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová.



Na základe pondelkovej dohody bude mať americká armáda neobmedzený prístup na 15 fínskych vojenských zariadení, kde bude môcť skladovať vojenské vybavenie a muníciu. USA podobné dohody uzavreli už s viacerými krajinami vo východnej Európe, uvádza Sky News.



Fínsky minister obrany Antti Häkkänen označil dohodu s USA za silný prejav záväzku Spojených štátov brániť Fínsko a celú severnú Európu.



Fínsko sa spolu so Švédskom rozhodli ukončiť svoju dlhotrvajúcu politiku vojenskej neutrality a požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie po tom, čo Rusko vlani vo februári podniklo inváziu na Ukrajinu.



Fínsko sa k Aliancii oficiálne pripojilo v apríli 2023. Ratifikáciu švédskej žiadosti o vstup do NATO naďalej odkladajú Turecko a Maďarsko.