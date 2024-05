Rusko si predvolalo francúzskeho veľvyslanca

Moskva 6. mája (TASR) - Rusko si v pondelok predvolalo francúzskeho veľvyslanca, aby vyjadrilo protest proti "provokačnej" politike Francúzska. Moskva tak spravila po tom, čo francúzsky prezidenta Emmanuel Macron povedal, že na Ukrajinu by mohli byť vyslaní západní vojaci, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rusko si veľvyslanca predvolalo v dôsledku "stále bojovnejších vyhlásení" Paríža, uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. "Ruská strana prezentovala svoje hodnotenie, že deštruktívna a provokačná línia Paríža vedie k eskalácii konfliktu," uviedol rezort.



"Snahy francúzskych úradov vytvoriť akúsi strategickú nejednoznačnosť okolo Ruska a ich nezodpovedné vyhlásenia o možnom vyslaní západných kontingentov na Ukrajinu sú predurčené na zlyhanie," dodal rezort diplomacie.



Francúzsky prezident nedávno v rozhovore pre týždenník The Economist uviedol, že v rámci reakcie Západu na vojnu na Ukrajine "nevylučuje nič", ani vyslanie vojakov na do tejto východoeurópskej krajiny.