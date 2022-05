Rusko si predvolalo poľského veľvyslanca, prišiel aj veľvyslanec USA

Varšava 11. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo poľského veľvyslanca Krzysztofa Krajewského, oznámil poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako ruského veľvyslanca v Poľsku Sergeja Andrejeva obliali červenou farbou demonštranti protestujúci proti vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Andrejeva obliali demonštranti v Poľsku červenou farbou v pondelok, keď prišiel položiť veniec k sovietskemu vojenskému pamätníku vo Varšave pri príležitosti 77. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Rusko si v súvislosti s incidentom predvolalo Krajewského a žiada od Poľska oficiálne ospravedlnenie.



"Krajewskému sme oznámili, že Rusko očakáva oficiálne ospravedlnenie od poľského vedenia v súvislosti s tým, čo sa stalo, a žiada o zaistenie bezpečnosti ruského veľvyslanca ako i všetkých zamestnancov ruských inštitúcii v Poľsku," uviedol ruský rezort diplomacie vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Čo sa týka našich vzťahov s Ruskou federáciou, vieme, že poľský veľvyslanec bol predvolaný na ruské ministerstvo zahraničných vecí," povedal Rau novinárom. Pripomenul tiež, že poľské úrady ruského veľvyslanca varovali, že pri návšteve sovietskeho pamätníka môže prísť k incidentu.



"Avšak ani to nemení nič na našom postoji, že diplomatickí predstavitelia zahraničných krajín majú právo na ochranu... a to bez ohľadu na to, ako veľmi nesúhlasíme s politikou krajiny, ktorú diplomat reprezentuje," cituje slová Raua poľská agentúra PAP.



Denník The Guardian s odvolaním sa na ruskú agentúru RIA Novosti uvádza, že v rovnakom čase ako Krajewski prišiel na ministerstvo v Moskve aj americký veľvyslanec v Moskve John Sullivan.



"Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov sa 11. mája stretol s americkým veľvyslancom v Moskve Johnom Sullivanom. Hovorili o celom rade otázok týkajúcich sa bilaterálnej agendy," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.