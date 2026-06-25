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Rusko si predvolalo rumunského veľvyslanca pre zatvorenie konzulátu
Ministerstvo obrany Rumunska informovalo koncom mája o páde dronu na strechu bytového domu v meste Galati, pričom Bukurešť obvinila z incidentu Rusko.
Autor TASR
Moskva 25. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo rumunského veľvyslanca Cristiana Istratena na protest proti rozhodnutiu Bukurešti zavrieť ruský konzulát v meste Konstanca, uviedla ruská tlačová agentúra Interfax. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Rumunský veľvyslanec bol predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí, kde bude oboznámený s odvetnými opatreniami v súvislosti so zatvorením generálneho konzulátu v Konstanci,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová podľa agentúry TASS.
Ministerstvo obrany Rumunska informovalo koncom mája o páde dronu na strechu bytového domu v meste Galati, pričom Bukurešť obvinila z incidentu Rusko. Ministerstvo zahraničných vecí si následne predvolalo ruského veľvyslanca, aby ho informovalo o diplomatických krokoch. Rumunský prezident Nicušor Dan neskôr oznámil zatvorenie konzulátu v Konstanci a konzula vyhlásil za nežiadúcu osobu.
Bezpilotné lietadlo sa zrútilo v noci 29. mája na strechu bytového domu v meste Galati. Po páde dronu utrpela 53-ročná žena a 14-ročný chlapec ľahké zranenia. Ruské veľvyslanectvo v Rumunsku vyhlásilo, že za incident nesie zodpovednosť Ukrajina.
„Rumunský veľvyslanec bol predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí, kde bude oboznámený s odvetnými opatreniami v súvislosti so zatvorením generálneho konzulátu v Konstanci,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová podľa agentúry TASS.
Ministerstvo obrany Rumunska informovalo koncom mája o páde dronu na strechu bytového domu v meste Galati, pričom Bukurešť obvinila z incidentu Rusko. Ministerstvo zahraničných vecí si následne predvolalo ruského veľvyslanca, aby ho informovalo o diplomatických krokoch. Rumunský prezident Nicušor Dan neskôr oznámil zatvorenie konzulátu v Konstanci a konzula vyhlásil za nežiadúcu osobu.
Bezpilotné lietadlo sa zrútilo v noci 29. mája na strechu bytového domu v meste Galati. Po páde dronu utrpela 53-ročná žena a 14-ročný chlapec ľahké zranenia. Ruské veľvyslanectvo v Rumunsku vyhlásilo, že za incident nesie zodpovednosť Ukrajina.