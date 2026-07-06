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Rusko si predvolalo švédsku veľvyslankyňu pre incidenty v Štokholme
Vedúca švédskej diplomatickej misie v Moskve strávila na ministerstve približne 40 minút a odišla bez vyjadrenia pre médiá.
Autor TASR
Moskva 6. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo švédsku veľvyslankyňu v Moskve Christinu Johannessonovú v súvislosti s incidentom s dronom, ktorý sa týkal ruského veľvyslanectva v Štokholme, informovala agentúra TASS, píše TASR.
Vedúca švédskej diplomatickej misie v Moskve strávila na ministerstve približne 40 minút a odišla bez vyjadrenia pre médiá, spresnila agentúra.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová už predtým informovala, že ruské veľvyslanectvo vo Švédsku a ruskí diplomati „nečelia iba nejakej teoretickej hrozbe, ale doslova útokom dronov, ktoré vzlietajú s cieľom zasiahnuť priamo areál (ruskej diplomatickej misie)“.
Zacharovová poznamenala, že švédske úrady boli pravidelne informované o neprijateľnosti podobných incidentov, ktoré si vyžadovali náležité právne a politické posúdenie, ako aj potrebu prijať opatrenia na zabránenie ich opakovaniu. Švédskej veľvyslankyni mali podľa Zacharovovej pripomenúť taktiež záväzky, ktoré pre Štokholm vyplývajú z Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.
Ruský spravodajský portál 360.ru v tejto súvislosti pripomenul, že v noci na 2. júla sa ruské veľvyslanectvo v Štokholme stalo terčom dvoch dronov - jeden z nich zhodil na areál ambasády nádobu s červenou farbou a druhý maketu bomby.
Ruskí diplomati poukazujú, že takéto incidenty nadobudli v Štokholme „systematický charakter“. Od mája 2024 prekročil počet incidentov s dronmi namierenými na ruské veľvyslanectvo a obchodné zastúpenie vo Švédsku dve desiatky, pričom ich švédske orgány podľa TASS len formálne zaznamenávajú.
Vedúca švédskej diplomatickej misie v Moskve strávila na ministerstve približne 40 minút a odišla bez vyjadrenia pre médiá, spresnila agentúra.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová už predtým informovala, že ruské veľvyslanectvo vo Švédsku a ruskí diplomati „nečelia iba nejakej teoretickej hrozbe, ale doslova útokom dronov, ktoré vzlietajú s cieľom zasiahnuť priamo areál (ruskej diplomatickej misie)“.
Zacharovová poznamenala, že švédske úrady boli pravidelne informované o neprijateľnosti podobných incidentov, ktoré si vyžadovali náležité právne a politické posúdenie, ako aj potrebu prijať opatrenia na zabránenie ich opakovaniu. Švédskej veľvyslankyni mali podľa Zacharovovej pripomenúť taktiež záväzky, ktoré pre Štokholm vyplývajú z Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.
Ruský spravodajský portál 360.ru v tejto súvislosti pripomenul, že v noci na 2. júla sa ruské veľvyslanectvo v Štokholme stalo terčom dvoch dronov - jeden z nich zhodil na areál ambasády nádobu s červenou farbou a druhý maketu bomby.
Ruskí diplomati poukazujú, že takéto incidenty nadobudli v Štokholme „systematický charakter“. Od mája 2024 prekročil počet incidentov s dronmi namierenými na ruské veľvyslanectvo a obchodné zastúpenie vo Švédsku dve desiatky, pričom ich švédske orgány podľa TASS len formálne zaznamenávajú.