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Rusko si s Ukrajinou vymenilo po 160 vojnových zajatcov
Rokovania o ukončení vojny, ktorá sa začala vo februári 2022, naďalej stagnujú.
Autor TASR
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Kyjev/Moskva 26. júna (TASR) - Ukrajina a Rusko si v piatok vymenili 160 vojnových zajatcov, oznámila Moskva a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj toto vyhlásenie potvrdil na platforme X. Ide tak o najnovšiu výmenu vojnových zajatcov v rámci vyše štvorročnej vojny, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Ruské ministerstvo obrany na sociálnych sieťach uviedlo, že „sa vrátilo 160 ruských vojakov“ a za to „bolo odovzdaných 160 ukrajinských vojnových zajatcov“. „Navrátení ruskí vojaci sa momentálne nachádzajú v Bieloruskej republike,“ skonštatovalo ruské ministerstvo. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty, doplnil rezort.
„Dnes bolo zo zajatia prepustených 160 vojakov. Všetci boli v zajatí od roku 2022. Naďalej privádzame Ukrajincov domov,“ ozrejmil ukrajinský líder. „Medzi prepustenými sú príslušníci Ozbrojených síl Ukrajiny, Štátnej špeciálnej dopravnej služby, príslušníci Národnej gardy i pohraničnej stráže,“ spresnil Zelenskyj.
Rokovania o ukončení vojny, ktorá sa začala vo februári 2022, naďalej stagnujú. Výmena vojnových zajatcov a ostatkov padlých bojovníkov je od začiatku vojny jedna z mála oblastí spolupráce medzi Ukrajinou a Ruskom, pripomína AFP.
Ruské ministerstvo obrany na sociálnych sieťach uviedlo, že „sa vrátilo 160 ruských vojakov“ a za to „bolo odovzdaných 160 ukrajinských vojnových zajatcov“. „Navrátení ruskí vojaci sa momentálne nachádzajú v Bieloruskej republike,“ skonštatovalo ruské ministerstvo. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty, doplnil rezort.
„Dnes bolo zo zajatia prepustených 160 vojakov. Všetci boli v zajatí od roku 2022. Naďalej privádzame Ukrajincov domov,“ ozrejmil ukrajinský líder. „Medzi prepustenými sú príslušníci Ozbrojených síl Ukrajiny, Štátnej špeciálnej dopravnej služby, príslušníci Národnej gardy i pohraničnej stráže,“ spresnil Zelenskyj.
Rokovania o ukončení vojny, ktorá sa začala vo februári 2022, naďalej stagnujú. Výmena vojnových zajatcov a ostatkov padlých bojovníkov je od začiatku vojny jedna z mála oblastí spolupráce medzi Ukrajinou a Ruskom, pripomína AFP.