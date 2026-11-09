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Ruská sieť čerpacích staníc Trassa ukončila prevádzku
Vlastník staníc Gazprombank Leasing podľa agentúry v nedeľu zapečatil 40 staníc a ich zamestnancom bol odopretý prístup.
Autor TASR
Moskva 9. novembra (TASR) - Ruská sieť čerpacích staníc Trassa, ktorú prevádzkuje spoločnosť EuroTrans, ukončila počas uplynulého víkendu prevádzku. Všetkých 53 staníc v Moskovskej oblasti bolo zatvorených a spoločnosť Gazprombank Leasing zabavila aj štyri ďalšie v iných regiónoch Ruskej federácie. S odvolaním sa na regionálne ministerstvo energetiky o tom informovala agentúra Interfax, píše TASR podľa webu The Insider.
Vlastník staníc Gazprombank Leasing podľa agentúry v nedeľu zapečatil 40 staníc a ich zamestnancom bol odopretý prístup. Zvyšných 17 má byť zaistených do konca týždňa a úrady Moskovskej oblasti čakajú na rozhodnutie federálnej vlády o budúcnosti siete.
Spoločnosť EuroTrans na sociálnych sieťach oznámila, že po 30 rokoch končí svoju činnosť.
Začiatkom septembra spoločnosť nesplatila verejné dlhopisy. Situáciu ešte viac skomplikovala správa o zatknutí a zadržaní majoritných akcionárov spoločnosti (Igor Martyšov, Nikolaj Dorošenko a Sergej a Oleg Alexeenkovovci) v súvislosti s krádežou paliva patriaceho policajnému oddeleniu Moskovskej oblasti. Súd im zaistil 61-percentný podiel v EuroTranse. Pojednávanie o konkurze je naplánované na 12. novembra.
V septembri sa objavili správy, že ministerstvo energetiky navrhlo prevod majetku spoločnosti EuroTrans do dočasnej správy v súlade s augustovým dekrétom ruského prezidenta o bezpečnosti kritickej infraštruktúry. Ako alternatíva sa spomínal prevod majetku na veľkú ropnú spoločnosť.
Reťazec Trassa bol v objeme predaja druhý najväčší nezávislý prevádzkovateľ čerpacích staníc v Moskovskej oblasti. EuroTrans tiež ovládal flotilu cisterien na pohonné hmoty, sklad ropných produktov, závod na výrobu kvapaliny do ostrekovačov, továreň na výrobu kuchýň pre vlastné kaviarne a štyri reštaurácie.
Vlastník staníc Gazprombank Leasing podľa agentúry v nedeľu zapečatil 40 staníc a ich zamestnancom bol odopretý prístup. Zvyšných 17 má byť zaistených do konca týždňa a úrady Moskovskej oblasti čakajú na rozhodnutie federálnej vlády o budúcnosti siete.
Spoločnosť EuroTrans na sociálnych sieťach oznámila, že po 30 rokoch končí svoju činnosť.
Začiatkom septembra spoločnosť nesplatila verejné dlhopisy. Situáciu ešte viac skomplikovala správa o zatknutí a zadržaní majoritných akcionárov spoločnosti (Igor Martyšov, Nikolaj Dorošenko a Sergej a Oleg Alexeenkovovci) v súvislosti s krádežou paliva patriaceho policajnému oddeleniu Moskovskej oblasti. Súd im zaistil 61-percentný podiel v EuroTranse. Pojednávanie o konkurze je naplánované na 12. novembra.
V septembri sa objavili správy, že ministerstvo energetiky navrhlo prevod majetku spoločnosti EuroTrans do dočasnej správy v súlade s augustovým dekrétom ruského prezidenta o bezpečnosti kritickej infraštruktúry. Ako alternatíva sa spomínal prevod majetku na veľkú ropnú spoločnosť.
Reťazec Trassa bol v objeme predaja druhý najväčší nezávislý prevádzkovateľ čerpacích staníc v Moskovskej oblasti. EuroTrans tiež ovládal flotilu cisterien na pohonné hmoty, sklad ropných produktov, závod na výrobu kvapaliny do ostrekovačov, továreň na výrobu kuchýň pre vlastné kaviarne a štyri reštaurácie.