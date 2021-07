Situácia ohľadom šírenia covidu v Moskve sa postupne stabilizuje

Moskva 8. júla (TASR) - Situácia ohľadom šírenia nového koronavírusu v Moskve sa počas posledných dní postupne stabilizuje. Informoval o tom vo štvrtok starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin, ktorého citovala agentúra TASS.



„Počet zaznamenaných prípadov nákazy a hospitalizácií je stále veľmi vysoký, no v porovnaní s minulotýždňovými rekordnými bilanciami aspoň mierne klesli," napísal Sobianin na svojom blogu.



Moskovský starosta nedávno informoval, že variantom delta, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný vlani na jeseň v Indii, je aktuálne infikovaných asi 90 percent ľudí z celkového počtu nových prípadov nákazy v hlavnom meste. Moskva je v Rusku považovaná za epicentrum tohto variantu koronavírusu.



Sobianin začiatkom tohto týždňa nariadil, aby moskovské firmy poslali domov tretinu svojich nezaočkovaných zamestnancov a reštaurácie do svojich vnútorných priestorov vpúšťali len zákazníkov, ktorí sú buď zaočkovaní, alebo v ostatných šiestich mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Vyhlásil, že do polovice augusta zároveň musí byť zaočkovaných 60 percent zamestnancov priemyselných podnikov.



Ako uvádza agentúra TASS, v Moskve evidujú najvyšší počet infikovaných koronavírusom v celej krajine. Doteraz tam zaznamenali 1.411.491 prípadov nákazy, z toho 6040 za posledných 24 hodín. Z ochorenia sa tam doposiaľ uzdravilo vyše 1 200 000 ľudí a 23 328 tomuto ochoreniu podľahlo.