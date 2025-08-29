< sekcia Zahraničie
Rusko skritizovalo Macrona za to, že nazval Putina „predátorom“
Macron v rozhovore pre televíznu stanicu LCI minulý týždeň varoval európskych lídrov, aby nedôverovali Putinovi.
Autor TASR
Moskva 29. augusta (TASR) - Moskva v piatok ostro kritizovala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za to, že ruského prezidenta Vladimira Putina označil za „predátora“ a „netvora“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Macron v rozhovore pre televíznu stanicu LCI minulý týždeň varoval európskych lídrov, aby nedôverovali Putinovi. „Pre svoje vlastné prežitie musí (Putin) naďalej jesť... To znamená, že je predátor, netvor čakajúci pred našimi bránami,“ povedal Macron.
Tieto komentáre odzneli po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym a európskymi spojencami vo Washingtone.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí sa proti týmto výrokom ostro ohradilo. „Prekračujú nielen hranice rozumu, ale aj slušnosti a stávajú sa vulgárnymi urážkami Ruska a jeho obyvateľov,“ povedala hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová počas tlačového brífingu.
Moskva už dlhodobo kritizuje podporu Francúzska pre Ukrajinu a obviňuje Paríž z vyvolávania konfliktu. Francúzsko je jedným z najvernejších podporovateľov Kyjeva od začiatku rozsiahlej vojenskej ofenzívy, ktorú Rusko spustilo vo februári 2022. Paríž Ukrajine poskytuje zbrane aj finančnú pomoc.
