Skupinu anarchistov a antifašistov zo Siete odsúdili na vysoké tresty

Moskva 10. februára (TASR) - Skupinu siedmich mladých anarchistov a antifašistov v pondelok v Rusku odsúdili na vysoké tresty väzenia - v trvaní od šiestich do 18 rokov.



Obvinení boli z terorizmu, spolčovania sa do teroristickej organizácie, ktorou bola skupina Sieť, ako aj z pokusu o predaj drog a nezákonného nadobudnutia munície a výbušnín.



Sieť bola medzičasom v Rusku vyhlásená za teroristickú organizáciu a zo zákona zakázaná.



Rozsudok vyniesol v pondelok vojenský súd v stredoruskom meste Penza. Ľudskoprávni aktivisti a právnici túto justičnú kauzu - známu ako Sieť - ostro kritizovali, pričom tvrdili, že obvinení boli vystavení mučeniu.



Kauzou Sieť sa ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) začala zaoberať na jeseň roku 2017. Stíhaných v nej bolo 11 ľudí z Penzy, Petrohradu a Moskvy.



Podľa FSB bola skupina vyšetrovaná pre podozrenie zo založenia teroristickej organizácie a prípravy teroristických útokov, ku ktorým malo dôjsť počas posledných prezidentských volieb v Rusku a majstrovstiev sveta vo futbale.



Medzičasom už odsúdení to odmietali a svoj prípad označovali za politicky motivovaný. Už počas vyšetrovania upozorňovali, že po svojom zatknutí boli mučení.



Stanislav Fomenko, advokát jedného z odsúdených, pre agentúru Interfax povedal, že päť odsúdených si trest odpyká vo väzenskom tábore s najprísnejším režimom, dvaja mladíci odsúdení na najnižšie tresty - šesť a deväť rokov odňatia slobody - pôjdu do väzenia s bežným režimom. Všetkým odsúdeným do doby trvania trestu započítali aj mesiace strávené vo vyšetrovacej väzbe.