Rusko sleduje kroky USA s veľkým znepokojením

Moskva 25. januára (TASR) - Rusko s veľkým znepokojením sleduje kroky USA, ktoré podľa neho zvyšujú napätie v súvislosti so situáciou na Ukrajine. V utorok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry AFP a TASS.



"S veľkým znepokojením tieto kroky sledujeme," uviedol Peskov. Reagoval tak na pondelkové oznámenie amerického Pentagónu o tom, že uvádza do stavu "zvýšenej pohotovosti" 8500 vojakov pre situáciu na Ukrajine a pre ich možné rozmiestnenie v prípade, ak sa NATO rozhodne aktivovať tzv. sily rýchlej reakcie.



Skutočnosť, že USA uviedli svojich vojakov do stavu "zvýšenej pohotovosti", však podľa Peskova neovplyvní priebeh rokovaní medzi Moskvou a Washingtonom.



"Rokovania sú v tomto štádiu zavŕšené," uviedol Peskov s tým, že predtým, ako sa rozhodne o tom, ako a kedy budú rokovania pokračovať, musí Rusko dostať od USA a NATO písomnú odpoveď na Moskvou žiadané bezpečnostné garancie.



"Dúfame, že sa tak stane tento týždeň," uviedol Peskov pre novinárov.



Hovorca Kremľa okrem toho potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin bude do konca tohto týždňa telefonovať so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom.



Francúzska vláda totiž oznámila, že predstavitelia Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska sa v stredu stretnú v Paríži, aby rokovali o situácii týkajúcej sa Ukrajiny.