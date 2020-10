Rusko sľúbilo, že nebude zasahovať do nadchádzajúcich volieb v USA

Washington 3. októbra (TASR) – Rusko prisľúbilo, že nebude zasahovať do blížiacich sa prezidentských volieb v USA. Uvádza sa to vo vyhlásení poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Roberta O'Briana, ktoré zverejnil v piatok po svojom rokovaní s tajomníkom ruskej Rady bezpečnosti Nikolajom Patruševom.



Ich schôdzka sa konala v Ženeve. O'Brian po nej uviedol, že s Patruševom mali plodný a konštruktívny dialóg. Priznal, že hoci medzi USA a Ruskom sú rozdielne názory, „USA a Rusko môžu dosiahnuť pokrok v kľúčových oblastiach, z ktorých budú mať v konečnom dôsledku úžitok americkí aj ruskí občania," informuje tlačová agentúra DPA.



Počas rozhovoru diskutovali aj o kontrole zbraní, konflikte v Náhornom Karabachu, Sýrii a Afganistane, o nezasahovaní do volieb, či boji proti terorizmu a mnohých dvojstranných otázkach.



O'Brien podľa svojho vyhlásenia zverejneného na sociálnej sieti Twitter varoval Patruševa, že USA nebudú tolerovať zahraničné zasahovanie do prezidentských volieb v USA. Dodal, že Rusko sa zaviazalo vyhnúť sa takýmto aktivitám.



Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie Christopher Rey predtým vo výbore Snemovne reprezentantov amerického Kongresu uviedol, že Rusko údajne pokračuje v pokusoch o ovplyvnenie volebného procesu v USA. Pripustil však, že neboli zaznamenané žiadne kybernetické útoky Ruska na volebnú infraštruktúru v USA.



Riaditeľ amerického Národného centra pre kontrarozviedku a bezpečnosť William Evanina v auguste upozornil, že výsledok prezidentských volieb v USA sa snažia ovplyvniť Rusko, Irán a Čína. Podľa Evaninu má Rusko v prvom rade v úmysle očierniť bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena, ktorý je kandidátom demokratov.



Softvérový gigant Microsoft medzičasom v septembri uviedol, že sa mu podarilo zachytiť a zmariť kybernetické útoky Číny a Ruska namierené na členov predvolebnej kampane v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Spojených štátoch.



Firma Microsoft na blogu týkajúcom sa otázok bezpečnosti uviedla, že cieľom hackerov bol personál vedúci volebnú kampaň prezidenta Donalda Trumpa, ako aj kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena.



„Microsoft v posledných týždňoch zaznamenal kybernetické útoky cielené na ľudí a organizácie zapojené do nadchádzajúcich prezidentských volieb vrátane neúspešných útokov na ľudí spojených s Trumpovou aj Bidenovou kampaňou," informoval v septembri viceprezident Microsoftu Tom Burt.



V spojitosti s Ruskom išlo podľa Microsoftu o 200 hackerských útokov. Neúspešné útoky Číny boli sčasti cielené priamo na Bidena, uviedla rakúska stanica ORF s odvolaním sa na Burtovo vyjadrenie.



Americké spravodajské agentúry pred časom dospeli k záveru, že Rusko zasiahlo do prezidentských volieb v USA v roku 2016 v prospech súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Trump však tvrdenia o možnom zasahovaní Ruska do demokratických procesov v USA buď bagatelizoval, alebo úplne odmietal.