Rusko sľubuje odvetu za obmedzenie pohybu svojich diplomatov v Poľsku

Moskva 27. mája (TASR) - Rusko preskúma nové poľské reštrikcie týkajúce sa pohybu ruských diplomatov na území tejto krajiny a následne prijme odvetné opatrenia. Oznámila to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová s tým, že Varšava tento najnovší krok "veľmi oľutuje". TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



"Preskúmame to a prijmeme odvetné opatrenia, aby poľské vedenie - utápajúce sa v rusofóbii - tieto najnovšie protiruské kroky veľmi oľutovalo," uviedla podľa ruských médií Zacharovová.



Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski v pondelok oznámil, že Varšava obmedzí pohyb ruských diplomatov na svojom území. Uviedol, že sa tak stane v reakcii na zapojenie Ruska do tzv. hybridnej vojny vedenej voči Európskej únii a konkrétne aj proti Poľsku. V tejto krajine v ostatnom čase zadržali viacero ľudí podozrivých z prípravy sabotážnych útokov v mene ruských tajných služieb, pripomína AFP.



Obmedzenia pohybu sa podľa Sikorského majú týkať všetkých zamestnancov ruskej ambasády a konzulátov okrem samotného ruského veľvyslanca Sergeja Andrejeva. Zmienení ruskí diplomati budú môcť v súlade s reštrikciami cestovať, respektíve pohybovať sa, len v rámci územia, ku ktorému boli pridelení.



Sikorski avizoval, že Varšava o opatrení čoskoro oficiálne upovedomí ruskú ambasádu. Dodal pritom, že Poľsko nie je prvou krajinou, ktorá voči ruským diplomatom zavádza takéto reštrikcie a vyjadril vieru v to, že obdobné opatrenia prijmú aj ďalšie štáty. Zároveň podľa vlastných slov dúfa, že Rusko tieto obmedzenia bude považovať za "veľmi vážny varovný signál".



Ruský veľvyslanec Andrejev informoval, že ambasáda dosiaľ nebola oficiálne upovedomená o týchto krokoch a Moskve zároveň nebolo v tomto smere poskytnuté žiadne vysvetlenie.