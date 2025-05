Rusko sľubuje reakciu na zatvorenie svojho konzulátu v Krakove

Moskva 13. mája (TASR) - Rusko adekvátne zareaguje na zatvorenie svojho generálneho konzulátu v Krakove. Agentúre TASS to pondelok povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová s tým, že pôjde o „asymetrickú“ odpoveď, píše TASR.



„Adekvátna reakcia na tieto neadekvátne opatrenia bude nasledovať čoskoro... (tento poľský krok) nezostane bez odozvy,“ uviedla Zacharovová. Dodala, že najskôr prebehnú nevyhnutné „vnútrorezortné postupy“ a následné bude reakcia oznámená poľskej strane.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško pre TASS uviedol, že Rusko v reakcii na viaceré protiruské kroky Varšavy pravdepodobne zatvorí poľský konzulát v Kaliningrade a v Irkutsku.



Rozhodnutie zatvoriť ruský konzulát v Krakove oznámil v pondelok poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v reakcii na zistenia o požiari v obchodnom centre Marywilska 44 vo Varšave. Požiar bol podľa týchto zistení výsledkom podpaľačstva v réžii ruských tajných služieb. Moskva obvinenia označila za nepodložené.



Sikorski už vlani v októbri nariadil zatvorenie ruského konzulátu v Poznani. Poľská vláda to zdôvodnila sabotážnymi aktivitami Ruska v Poľsku a Európe, ktoré označila za súčasť hybridnej vojny Moskvy proti Západu. Ruskí diplomati z tohto konzulátu následne museli opustiť Poľsko do konca novembra. Rusko zareagovalo recipročne zatvorením poľského konzulátu v Petrohrade, pričom aj vtedy obvinenia zo sabotáže označilo za nepodložené.