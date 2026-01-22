Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruská tajná služba zatkla muža podozrivého zo špionáže pre Moldavsko

Ilustračné foto Foto: TASR

Ruská FSB minulý rok zatkla dvoch mužov na základe rovnakých obvinení.

Autor TASR
Moskva 22. januára (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že v Moskve zatkla muža s ruským občianstvom pre podozrenia zo špionáže pre Moldavsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„V decembri 2025 pricestoval do Mosky ruský občan, aby tam vykonal úlohu v mene Informačnej a bezpečnostnej služby Moldavskej republiky,“ uviedla FSB s tým, že bezpečnostné zložky muža zatkli a hrozí mu až osem rokov väzenia.

Moldavská Informačná a bezpečnostná služba ruské obvinenia odmietla. „Takéto vyhlásenia sú pokusom o manipuláciu s verejnou mienkou a stupňovanie napätia v regióne,“ reagovala.

Obvinenia odmietla aj moldavská prezidentka Maia Sanduová. „Bohužiaľ existuje niekoľko prípadov, keď sú naši občania zatýkaní a väznení bez toho, aby na to zo strany Moskvy bol akýkoľvek skutočný dôvod,“ vyhlásila.

Ruská FSB minulý rok zatkla dvoch mužov na základe rovnakých obvinení. Moldavské úrady v uplynulých rokoch opakovane obvinili Rusko z pokusov zasahovať do vnútorných záležitostí krajiny a v reakcii na to si obe krajiny navzájom vyhostili desiatky diplomatov.
