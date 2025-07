Rusko spochybnilo vplyv nových sankcií EÚ

Moskva 18. júla (TASR) - Moskva v piatok spochybnila vplyv najnovšieho balíka sankcií EÚ proti Rusku, ktorý šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová označila za dosiaľ najtvrdší. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sankcie označil za nelegálne a vyhlásil, že budú mať opačný účinok, ako Brusel očakáva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku, ktorý schválili veľvyslanci štátov EÚ v piatok ráno, má podľa EÚ postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského komplexu. Jeho prijatá verzia počíta okrem iného so znížením cenového stropu na ruskú ropu a zákazom obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2. Postihnúť má aj ruské a čínske banky.



Peskov uviedol, že Rusko bude nové sankcie analyzovať s cieľom „minimalizovať ich vplyv“. Súčasne tvrdil, že každý nový balík „zvyšuje negatívny dosah na krajiny, ktoré sa k nemu pridávajú“.



Balík šesťkrát vetovalo Slovensko, premiér Robert Fico však vo štvrtok oznámil, že umožní schválenie balíka, pretože dostala od Európskej komisie dostatočné garancie v prípade plánu zastaviť dovoz ruského plynu do EÚ.



„Už sme si vytvorili určitú imunitu voči sankciám. Prispôsobili sme sa životu v ich podmienkach,“ povedal hovorca ruského prezidenta novinárom.



Rusko podľa AFP do veľkej miery odoláva pokusom Západu ochromiť jeho hospodárstvo reštriktívnymi opatreniami. Ruskí predstavitelia prijímanie týchto opatrení odsudzujú ako porušenie medzinárodného práva a tvrdia, že Moskve sa darí účinne ich obchádzať.



Ruská ekonomika od prepadu v roku 2022, keď začala vojenskú kampaň proti svojmu susedovi, výrazne rástla, k čomu prispelo masívne zvýšenie výdavkov na armádu, napísala francúzska agentúra.