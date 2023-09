Rusko: Spoločné cvičenia Arménska a USA podkopú stabilitu v regióne

Moskva 7. septembra (TASR) - Kremeľ vo štvrtok kritizoval plánované spoločné vojenské cvičenie Arménska a Spojených štátov. Podľa Moskvy to môže zhoršiť už tak nestabilnú situáciu v regióne južného Kaukazu. TASR prevzala správu z agentúr AFP a Reuters.



Cvičenie "Eagle Partner 2023" sa uskutoční od 11. do 20. septembra s cieľom pripraviť arménske sily na účasť v medzinárodných mierových misiách, uviedlo v stredu arménske ministerstvo obrany.



"Realizácia takýchto cvičení nepochybne neprispieva k stabilizácii situácie ani k posilneniu atmosféry vzájomnej dôvery v regióne," uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov.



Podľa jeho slov Rusko v južnom Kaukaze "naďalej plní svoje funkcie garanta bezpečnosti a pokračuje v svedomitej, dôslednej a konštruktívnej práci s Jerevanom aj Baku".



Arménsky premiér Nikol Pašinjan cez víkend kritizoval Rusko, že nedokáže udržať poriadok v Lačinskom koridore - jedinej ceste spájajúcej Arménsko s odštiepeneckým regiónom Náhorný Karabach. Moskva s touto kritikou nesúhlasí.



Rusko nasadilo svoje sily na hliadkovanie na tejto trase v roku 2020 po vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Jerevan obviňuje Baku, že koridor blokuje a bráni tak prísunu potravín do lokalít obývaných Arménmi.



Rusko má v Arménsku vojenskú základňu a považuje sa za poprednú mocnosť v regióne, ktorý bol do roku 1991 súčasťou Sovietskeho zväzu.



Jerevan a Baku sa dlhodobo sporia o Náhorný Karabach. Územie leží v horskom regióne Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým etnickí Arméni. Obe krajiny viedli v uplynulých desaťročiach dve vojny o tento región.