Rusko sprísnilo clá na tovar dovezený cez EAEU z nepriateľských krajín
Zvýšené sadzby sa pohybujú od 15 do 50 percent v závislosti od kategórie produktu a zostanú v platnosti do konca roka 2027.
Autor TASR
Moskva 14. apríla (TASR) - Ruské colné orgány začali ukladať vyššie clá na tovar vyrobený v „nepriateľských krajinách“ aj v prípade, že bol dovezený cez členské štáty Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU), informuje ruské vydanie Forbes s odvolaním sa na podnikateľov a právnikov. TASR o tom píše podľa webu Novaja gazeta Europe.
Zvýšené sadzby sa pohybujú od 15 do 50 percent v závislosti od kategórie produktu a zostanú v platnosti do konca roka 2027. Doteraz takýto tovar pri dovoze cez členské krajiny EAEU získaval status „tovar EAEU“. Ruské colné orgány tento prístup prehodnotili a riadia sa podľa krajiny skutočného pôvodu tovaru.
EAEU okrem Ruska tvoria Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko. Ak nový prístup neprehodnotia a nepotvrdia súdy, zahraničný tovar by mohol zdražieť až o 30 percent a na ruskom trhu by bol nedostupný, tvrdia odborníci. Vzťahuje sa na potraviny, odevy, parfumy, kozmetiku, alkohol a nápoje podľa oficiálneho zoznamu nepriateľských krajín z decembra 2022. Rusko ich takto označilo kvôli sankciám uvaleným na Kremeľ po invázii na Ukrajinu.
Zvýšené sadzby sa pohybujú od 15 do 50 percent v závislosti od kategórie produktu a zostanú v platnosti do konca roka 2027. Doteraz takýto tovar pri dovoze cez členské krajiny EAEU získaval status „tovar EAEU“. Ruské colné orgány tento prístup prehodnotili a riadia sa podľa krajiny skutočného pôvodu tovaru.
EAEU okrem Ruska tvoria Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko. Ak nový prístup neprehodnotia a nepotvrdia súdy, zahraničný tovar by mohol zdražieť až o 30 percent a na ruskom trhu by bol nedostupný, tvrdia odborníci. Vzťahuje sa na potraviny, odevy, parfumy, kozmetiku, alkohol a nápoje podľa oficiálneho zoznamu nepriateľských krajín z decembra 2022. Rusko ich takto označilo kvôli sankciám uvaleným na Kremeľ po invázii na Ukrajinu.