Rusko sprístupnili turistickú trasu mapujúcu posledné dni Romanovovcov

Alapajevsk 23. februára (TASR) - Turisti, ktorí sa zaujímajú o cársku minulosť Ruska, sa teraz môžu prejsť mimoriadnym vlakom prechádzajúcim cez pohorie Ural a po trase, ktorú absolvovalo niekoľko členov ruskej cárskej rodiny pred svojou popravou v roku 1918. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra Reuters.



Vlak je počas trojhodinovej cesty z Jekaterinburgu do Alapajevska vybavený vozňom, v ktorom môžu záujemcovia nahliadnuť do osobného života cárskej rodiny - k dispozícii budú mať napríklad podobné oblečenie, aké nosievala ruská šľachta začiatkom 20. storočia.



Po príchode do cieľa prevezie autobus turistov na miesta, ktoré sú významné v kontexte života cárskej rodiny zavraždenej na tejto lokalite. "V noci 18. júla 1918 sem vyhodili osem živých ľudí," uviedol kňaz otec Serafim, ukazujúc na zasneženú banskú šachtu.



"Patrila k nim aj veľkokňažná Jelizaveta Fiodorovna (svätá Alžbeta Ruská)," povedal Serafim.



Ruského cára Mikuláša II., jeho manželku a ich päť detí zavraždilo boľševické revolučné komando v roku 1918 v Jekaterinburgu, približne 1450 kilometrov východne od Moskvy. Ich telá sa neskôr našli v lese pri meste. Na mieste vraždy bol vybudovaný chrám.



Deň po zavraždení Romanovovcov boľševici dobili členov širšej cárskej rodiny a vrhli ich do banskej šachty v Alapajevsku, severovýchodne od Jekaterinburgu.



Ruská pravoslávna cirkev v roku 2000 vyhlásila Mikuláša II. za svätého, sovietske úrady sa ho však predtým pokúšali vykresľovať ako slabého vodcu. Cirkev vyhlásila, že cár so svojou rodinou zahynul ako mučeník.



Vlak, ktorého prevádzku sponzorujú miestne úrady, uskutočnil svoju prvú jazdu v sobotu.