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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
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Rusko spúšťa databázu odsúdených emigrantov, ktorá sprístupní údaje

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vznik registra vychádza zo zákona, ktorý prezident Vladimir Putin podpísal 4. augusta a ktorý nezávislí aktivisti nazvali Zákon o občianskej smrti.

Autor TASR
Moskva 26. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti skúšobne spustilo verejnú online databázu ľudí, ktorí boli v neprítomnosti odsúdení v trestných veciach alebo za politicky motivované priestupky. TASR o tom píše podľa denníka Nezavisimaja gazeta.

Ako informoval nezávislý mediálny portál SOTA, databáza zatiaľ v testovacom režime obsahuje jediný záznam „Piotra Petroviča Petrova“ s nezaplatenou pokutou za porušenie pravidiel o pôsobení „zahraničných agentov“. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude register plne funkčný.

Potom bude obsahovať celé mená, dátum a miesto narodenia, daňové identifikačné číslo a číslo sociálneho poistenia Rusov v emigrácii, ktorí sú trestne stíhaní, a čísla vyhradených rubľových účtov, na ktoré im bude nútene prevedený akýkoľvek príjem, ktorý dostanú v Rusku.

Vznik registra vychádza zo zákona, ktorý prezident Vladimir Putin podpísal 4. augusta a ktorý nezávislí aktivisti nazvali Zákon o občianskej smrti. Je zameraný na Rusov, ktorí opustili krajinu a boli neskôr odsúdení podľa trestných alebo politicko-administratívnych zákonov za „diskreditáciu“ ozbrojených síl, porušenia požiadaviek na „zahraničného agenta“ alebo účasť v „nežiaducej organizácii“.

Právny štatút „zahraničný agent“ obmedzuje v Rusku pôsobenie vo verejnom priestore pre mimovládne organizácie alebo aktivistov. Rozhoduje o ňom Ministerstvo spravodlivosti RF, nie súd.

Podľa nového zákona budú odsúdení emigranti odrezaní od štátnych a finančných služieb. Nebudú môcť získať nový pas na ruských konzulátoch, preregistrovať byt alebo vozidlo, mať online prístup k mnohým vládnym službám alebo používať aplikácie pre bankové operácie.
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